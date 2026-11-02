Operazione “Sud Est”, giudice dispone due scarcerazioni per altrettanti imputati

MINERVINO/POGGIADO (Lecce) – Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce con ordinanza del 13 ottobre 2026, ha disposto la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Angelo Terrizzi, 36enne di Minervino, accogliendo la richiesta di applicazione di una misura meno restrittiva. Il provvedimento è stato emesso dal gip Stefano Sala, a seguito dell’istanza ex art. 299 cpp presentata nell’interesse dell’imputato, assistito dall’avvocato Antonio Luceri e per Stefano Leucci, 36enne di Poggiardo, difeso dall’avvocato Giovanni Montagna, entrambi imputati nel processo “Sud Est”.

Nell’ordinanza, il giudice ha evidenziato come le esigenze cautelari si siano attenuate, anche in considerazione del periodo di restrizione già sofferto, dell’evoluzione del quadro processuale e dell’intervenuta pronuncia di condanna in primo grado che ha riqualificato il reato in quello di cui all’art. 73 c.5 del dpr 309/90 per Terrizzi. Il gip, inoltre, ha preso atto dell’assoluzione dell’imputato dall’ipotesi associativa contestata ex art. 74 del Dpr 309/90.

Alla luce di tali valutazioni, il Tribunale ha disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. La decisione rappresenta un significativo alleggerimento del regime cautelare, pur mantenendo un controllo quotidiano attraverso le prescrizioni stabilite dall’autorità giudiziaria. Stesso provvedimento per l’altro imputato condannato per spaccio ma assolto dall’accusa più grave di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanza stupefacenti.