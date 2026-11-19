Parabita – La Giunta comunale con deliberazione n° 264 del 13/10/2026 ha adottato l’Atto di indirizzo del Piano Urbanistico generale comunale – PUG

Il processo di formazione del Piano Urbanistico Generale – PUG – è anticipato dall’Atto di indirizzo nel quale sono delineati gli obiettivi del PUG in accordo con le finalità di cui alla legge urbanistica regionale 20/2001

Gli obiettivi del piano urbanistico indicano, entro un orizzonte temporale di lungo e medio termine, un traguardo possibile da raggiungere mediante un insieme articolato di politiche e intenzioni, azioni, programmi e progetti che nel complesso tendono a delineare, implicitamente, forma e contenuti del piano urbanistico generale.

Le intenzioni dell’Amministrazione comunale, illustrate nelle linee programmatiche di mandato 2024-2029 sono centrate, più in generale, sul recupero e la rigenerazione del capitale sociale urbano, inteso come un processo integrato che combina il miglioramento dello spazio fisico con la coesione sociale, la sostenibilità e la qualità della vita. Il programma amministrativo, delinea, in particolare, le azioni necessarie per promuovere la riqualificazione della città e del paesaggio, l’estetica della città, la qualità della vita urbana e il benessere dei cittadini, anche finalizzate a favorire la permanenza delle giovani generazioni; bloccare la tendenza allo spopolamento; stimolare una nuova crescita economica e sociale.

Il progetto urbanistico, affidato all’architetto e urbanista Salvatore Mininanni, sarà quindi strutturato in coerenza con le intenzioni e le azioni del programma amministrativo la cui sintesi programmatica e spaziale è tratteggiata nell’elenco degli obiettivi.

Gli obiettivi del piano urbanistico sono incardinati sul progetto di suolo, una mossa orientata alla rigenerazione dell’ecosistema territoriale: naturale, ambientale, rurale, urbano, funzionale a valorizzare e migliorare lo spazio di vita, migliorare la coesione sociale, rinnovare economie e modelli produttivi valorizzando risorse e sapienza locali e, insieme, i nuovi saperi e le nuove tecnologie.

La salvaguardia e la rigenerazione dell’ecosistema si intrecciano con la prevenzione del degrado territoriale e dei rischi ambientali, il contrasto ai fenomeni di abusivismo e incuria che indeboliscono ed erodono il capitale sociale: cioè la qualità dei rapporti sociali tra gli abitanti e la capacità di collaborare per scopi comuni. Si intrecciano, soprattutto, con ilcontrasto agli eventi climatici estremi cui sono esposti i territori e le popolazioni in questo nuovo secolo per effetto del cambiamento climatico, ma non solo.

Gli obiettivi del piano urbanistico, indicano strategie e azioni adattive per ridurre gli impatti e i rischi che generano i fenomeni enunciati; indicano i traguardi possibili da raggiungere nel medio e lungo termine anche per superare le anomalie desunte dalle osservazioni sul campo; delineano, più in generale, lo scenario di riferimento del piano urbanistico orientato alla transizione ecologica.

L’Atto di Indirizzo adottato è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Parabita,

https://www.comune.parabita.le.it/ nell’apposita sezione dedicata.

L’Amministrazione Comunale di Parabita rende noto che il giorno 27/11/2026 alle ore 18:00, nella Sala Consiliare del palazzo municipale, si presenterà l’atto di indirizzo del

Piano Urbanistico Generale.

Parteciperanno:

• Il Sindaco Dott. Stefano Prete

• L’assessore all’urbanistica Avv. Elisa Seclì

• Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Arch. Stefano Bidetti

• Il RUP Arch. Andrea De Rinaldis