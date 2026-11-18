Roberto Bergamo espone a Lecce nella rassegna “Visioni di Luna”

Le opere dell’artista saranno fruibili al pubblico nella mostra organizzata presso Luna Nuova Caffè

Dal 19 al 26 novembre 2026, Viale della Libertà, 66, Lecce

Giovedì 19 novembre, alle 18, si inaugura la mostra di Roberto Bergamo, negli spazi rinnovati del Luna Nuova Caffè di Lecce che apre le proprie porte alla pittura nell’ambito della rassegna “Visioni di Luna”, pensata per dare spazio all’arte in tutte le sue forme. L’esposizione sarà aperta al pubblico fino giovedì 26 novembre, negli orari di apertura del locale sito in Viale della Libertà, con ingresso libero.

Come spiega la critica d’arte Elisabetta La Rosa: “Roberto Bergamo è un artista il cui stile è caratterizzato da stratificazioni e cromie vibranti che richiamano le sfumature della natura. Le sue opere, prive di titoli, invitano il fruitore a immergersi liberamente nelle loro trame, permettendo a ciascuno di scoprire il proprio significato. Attraverso pennellate audaci e texture complesse, Bergamo riesce a comunicare un’energia che sembra quasi pulsare dal supporto scelto sapientemente. Le opere sono realizzate su carta, che diventa non soltanto un supporto espressivo, ma un mezzo accessibile e capace di attraversare rapidamente confini geografici e culturali; anche la scelta di mantenere tre formati costanti risponde a questa visione. Ogni lavoro si configura così come parte di un organismo più ampio e diviene una finestra verso un mondo interiore, un viaggio emozionale che spinge l’osservatore a riflettere e a confrontarsi con le proprie emozioni. La scelta di non assegnare titoli alle sue opere sottolinea la volontà di lasciare lo spettatore libero di interpretare e creare una connessione personale con l’arte. Queste caratteristiche rendono il percorso artistico di Bergamo un’esperienza unica e irripetibile, dove ogni visitatore può trovare un frammento di sé stesso.”

Roberto Bergamo, nato a Lecce, inizia a dipingere sin da giovanissimo e nonostante abbia frequentato e conseguito i diplomi presso l’istituto d’arte, il liceo artistico e l’accademia di belle arti in pittura, si ritiene autodidatta. Ha redatto fanzines e libelli d’artista e illustrato libri e racconti. Dai primi anni 2000 è membro di I.U.O.M.A. (International Union Of Mail Artists) e le sue opere sono presenti negli archivi internazionali di mail-art. Nel 2003 è presente in collettivo alla 50esima Esposizione internazionale di arte Biennale di Venezia con opere di microart (1cmx 1cm). Dal 1994 ha partecipato a mostre personali e collettive e dal 2012 porta avanti il suo progetto di art trading cards chiamato “Lost Identity”, realizzando opere ACEO e coinvolgendo mail-artist da tutto il mondo. Ha portato avanti un progetto pittorico contro la violenza sulle donne sfociato in tre principali mostre: Petali scolpiti sul ventre, Con la coda dell’occhio, transiti al femminile e Doppia Pelle. Sostiene l’accessibilità universale dell’arte e dipinge principalmente su carta e su tre formati: A4, postcard, Aceo.