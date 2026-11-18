LECCE – Il Movimento “Socialismo è Libertà” prende ulteriore forma e avvia il proprio percorso politico nel Salento. L’on. Claudio Signorile ha presieduto una riunione alla quale hanno partecipato ex dirigenti e militanti della sinistra che non si riconoscono nell’attuale sistema politico segnato da un bipolarismo coatto e dalle gravi distorsioni, istituzionali e politiche, del modello elettorale maggioritario. La necessità, che condividiamo, di costruire un’alternativa democratica e progressista all’attuale destra di governo deve far leva su una profonda riforma e rigenerazione dei partiti politici oggi destrutturati dal leaderismo e dalla loro trasformazione in comitati elettorali. Dalla riunione è emersa la volontà di avviare un’iniziativa politica e una campagna di informazione per contrastare la volontà di questa destra di colpire i pilastri della nostra Costituzione e con essi la centralità del Parlamento, la separazione dei poteri e l’uguaglianza del voto messa in discussione dall’ultima legge elettorale. L’odierna crisi della democrazia non risiede in un insufficiente potere di governabilità degli esecutivi ma nell’evidente indebolimento della rappresentanza politica e delle sue prerogative assembleari, di controllo e di indirizzo. L’attuale sistema bipolare modellato dalla legge elettorale maggioritaria è all’origine del grave arretramento della qualità della democrazia e delle sue istituzioni rappresentative.

Solo un suo esplicito superamento può ripristinare una corretta competizione per l’alternativa tra differenti schieramenti politici. L’obiettivo è restituire spazio e agibilità politica a una forte e qualificata proposta riformatrice e socialista. L’impegno si svilupperà innanzitutto attraverso una battaglia per il ripristino del sistema elettorale proporzionale, ritenuto lo strumento più coerente con una democrazia autenticamente partecipativa e rappresentativa, capace di valorizzare il pluralismo e di favorire una reale alternanza di governo. Una battaglia che si accompagna alla necessità di un cambiamento di paradigma politico e di un profondo rinnovamento della classe dirigente. Socialismo è Libertà non rappresenta soltanto un’operazione di rinnovamento politico della sinistra, ma ambisce a essere un processo più ampio e inedito di rilancio della civiltà socialista, la cui identità e il cui patrimonio culturale sono stati progressivamente offuscati dalle vicende politiche nazionali e internazionali (dal crollo del Muro alle difficoltà delle socialdemocrazie) e dalle impetuose trasformazioni economiche, sociali e tecnologiche degli ultimi decenni. In questo scenario, non è privo di significato il ritorno di una sensibilità socialista nel dibattito politico internazionale, persino negli Stati Uniti, dove nuove esperienze e una diversa domanda di giustizia sociale stanno mettendo in discussione alcuni consolidati paradigmi economici e politici. Un segnale che invita a superare la convinzione, troppe volte data per scontata, che il socialismo appartenga ormai al passato. I partecipanti hanno concordato di proseguire il percorso di confronto e organizzazione con un nuovo appuntamento pubblico, che si terrà il prossimo 18 dicembre a Lecce.