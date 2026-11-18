GALLIPOLI (Lecce) – Otto proscioglimenti per intervenuta prescrizione e due assoluzioni. Questo l’esito del processo di primo grado a carico dei dieci imputati coinvolti nell’inchiesta per presunti abusi edilizi, del lido Zen. I giudici (Presidente Bianca Maria Todaro) ha disposto il non doversi procedere per intervenuta prescrizione intervenuta per Cesario Faiulo, 59 anni, di Casarano, gestore di fatto della stabilimento balneare Zen; Brunella Rausa, 61 anni, di Casarano, titolare dello stabilimento Zen; Emanuele Casciaro, 52 anni, di Taviano, rappresentante legale della società “Zen srl”; Marco Fumarola, 41 anni, di Gallipoli, tecnico progettista della società “Simant srl” e “Zen srl” e da ultimo direttore dei lavori; Giuseppe Cataldi, 61 anni, di Gallipoli, in qualità di Dirigente del Settore Urbanistico e Dirigente dell’Ufficio Demanio del Comune di Gallipoli che ha rilasciato i titoli edilizi relativi in favore della società “Simant srl”; Paola Vitali, 46 anni, di Gallipoli, Dirigente dell’Ufficio Demanio del Comune di Gallipoli che ha rilasciato in favore della società “Simant s.r.l.” i titoli demaniali relativi allo stabilimento balneare “Lido Zen”; Sergio Leone, 71 anni, di Taurisano; Laura Rella, 71 anni, di Taviano, Dirigente dell’Ufficio Demanio del Comune di Gallipoli.

Assolti nel merito Angelo Marrella, 61 anni, di Casarano, rappresentante legale della società “I.C.M. srl”, proprietaria della particella dove insiste parte dello stabilimento balneare Lido Zen; Vincenzo Schirosi, 74 anni, di Gallipoli, Tecnico Istruttore del Comune di Gallipoli; Il processo scatterà il 3 febbraio Le indagini sono state condotte dai militari della Capitaneria di Porto di Gallipoli coordinate dall’allora procuratrice aggiunta Elsa Valeria Mignone. Gli imputati rispondevano tutti di abusivismo edilizio. Al centro degli accertamenti pedane e passerelle in legno di facile rimozione e semplicemente postate sull’arenile; interventi di miglioramento igienico-sanitario della preesistente area-servizi realizzabile mediante diversa distribuzione degli spazi interni. Interventi edilizi, ipotizzava la procura, per la realizzazione di una complessa struttura destinata a stabilimento turistico-balneare ed attività ricreative di intrattenimento musicale e danzante anche in orari notturni in assenza del prescritto permesso di costruire, dei nulla osta delle Autorità preposte al vincolo e ai titoli demaniali rilasciati dal Capo di Compartimento; Cataldi; Leone; Schirosi; Vitali e Rella rispondono di abuso d’ufficio e falso ideologico commesso da pubblico ufficiale.

Il collegio difensivo è completato dagli avvocati Maurizio Reale; Danilo Lorenzo; Viviana Labruzzo; Salvatore Abate; Francesco Zacà; Luigi Corvaglia; Pompeo Demitri; Luigi Covella; Giancarlo Zompì, Americo Barba e Ladislao Massari. “Si chiude una vicenda giudiziaria troppo faticosa e troppo a lungo durata – commenta sui social Fumarola – per poter dire qualcosa di diverso da un “andiamo avanti”. Quindi vado avanti. Non prima, però, di aver ringraziato (e non sono parole di circostanza) gli Avvocati che mi hanno difeso per l’impegno profuso e, soprattutto, per la straordinaria professionalità dimostrata in ogni momento di questo procedimento. Ad maiora”.