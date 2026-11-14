Autovelox di Lequile, sulla Lecce-Gallipoli, pronto ad essere acceso: le ragioni degli automobilisti in prefettura

LEQUILE – Cartelli poco visibili in prossimità della curva, timore di frenate improvvise e possibili conseguenze per chi percorre ogni giorno la Lecce-Gallipoli per lavoro. Sono queste le preoccupazioni che lo Sportello dei Diritti porta all’attenzione della Prefettura, chiedendo un incontro urgente prima dell’attivazione degli autovelox sulla statale 101, nel territorio di Lequile. Il rilevatore elettronico di velocità è pronto a entrare in funzione e sarà il solito balzello per tante famiglie costrette a pagare 60 euro per 5 chilometri sopra ai limiti, giusto per evitare di perder tempo a pagarne di più per un avvocato. Anche se i giudici continuano, in prevalenza, a dare ragione agli automobilisti, perché nonostante il “decreto salvavelox”, l’omologazione dei dispositivi e l’autorizzazione restano due cose distinte. Al centro dell’iniziativa dello Sportello dei Diritti c’è la tutela degli automobilisti: l’associazione chiede di verificare che i dispositivi contribuiscano concretamente alla sicurezza, senza creare ulteriori rischi lungo il percorso.



L’istanza, datata 14 novembre e firmata dal presidente Giovanni D’Agata, è indirizzata al prefetto di Lecce Natalino Domenico Manno e alla viceprefetto aggiunto Guendalina Federico. Lo Sportello dei Diritti sollecita un’audizione congiunta con l’associazione Alla Conquista della Vita APS e il sindacato Cobas, per affrontare le criticità segnalate e ottenere risposte dagli uffici competenti. La questione più delicata riguarda proprio ciò che potrebbe accadere sulla strada: secondo i promotori, la visibilità della segnaletica in prossimità della curva merita un approfondimento, perché una percezione tardiva dei cartelli potrebbe indurre chi guida a frenare bruscamente. Un rischio che l’associazione chiede di valutare prima della messa in funzione degli impianti, con particolare attenzione ai pendolari e ai lavoratori che utilizzano abitualmente quel collegamento. “Da mesi segnaliamo criticità precise, tra cui la visibilità della segnaletica in prossimità della curva e il rischio di frenate improvvise”, si legge nel documento. Il confronto istituzionale, riferisce lo Sportello dei Diritti, viene sollecitato sin dal giugno scorso. A rendere urgente la nuova richiesta sono le notizie informali su una possibile attivazione a breve termine: nell’istanza non viene indicata una data certa di avvio, ma si insiste sulla necessità di intervenire preventivamente. Accanto alle condizioni di sicurezza, gli automobilisti chiedono trasparenza.

La delegazione vuole conoscere lo stato dell’iter autorizzativo e le verifiche effettuate dagli enti preposti prima che gli autovelox diventino operativi. Nell’iniziativa sono indicati anche i consulenti legali territoriali dello Sportello dei Diritti, gli avvocati Alfredo Matranga e Francesco D’Agata. La richiesta è di discutere nel merito le problematiche rilevate sul posto, alla presenza del prefetto e dei funzionari competenti, chiarendo quali valutazioni siano state compiute sulla collocazione dei dispositivi e sulla segnaletica. La posizione dell’associazione è esplicita: “Riteniamo pertanto indispensabile che l’avvio dei dispositivi sia subordinato a un preventivo e trasparente confronto istituzionale, al fine di garantire che tali impianti rispondano esclusivamente a reali esigenze di prevenzione e sicurezza stradale, senza trasformarsi in un fattore di pericolo o in un mero strumento sanzionatorio a danno di cittadini e lavoratori». Alla Prefettura viene quindi chiesto un riscontro sollecito, con l’indicazione di una data per l’audizione. Per chi percorre quotidianamente la statale, il punto è ottenere risposte prima dell’accensione: sapere se i cartelli siano adeguatamente visibili, come siano stati valutati i rischi segnalati e quali verifiche accompagnino l’entrata in funzione degli impianti”.