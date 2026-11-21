Con una pronuncia destinate a fare giurisprudenza a tutela dei diritti degli automobilisti, il Tribunale Ordinario di Lecce – Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, ha emesso lo scorso 17 novembre 2026 una sentenza contestuale (ex art. 281-sexies c.p.c., causa R.G. n. 4620/2026) con cui ha annullato il provvedimento di revisione della patente di guida disposto dalla Motorizzazione Civile di Lecce nei confronti di un cittadino.

La vicenda nasce dall’opposizione presentata da un cittadino contro il provvedimento della Motorizzazione Civile (prot. n. 0160433 del 18 giugno 2025), con cui gli veniva ordinato di sottoporsi all’esame di revisione della patente di guida per presunto azzeramento del punteggio, pena la sospensione a tempo indeterminato del titolo. Il ricorrente difeso dall’Avv. Francesco D’Agata, contestava la legittimità dell’atto, evidenziando di non aver mai ricevuto la notifica dei verbali relativi alle infrazioni che avevano determinato le decurtazioni e di essere stato così privato della possibilità di difendersi o di recuperare i punti prima del loro totale esaurimento.

Inoltre, veniva eccepita la carenza di potere del funzionario non dirigente che aveva firmato il provvedimento in assenza di specifica delega. Accogliendo le tesi difensive dell’automobilista – e respingendo le difese dell’Amministrazione, rappresentata dall’Avvocatura dello Stato – il Tribunale di Lecce ha chiarito un principio fondamentale in materia di onere della prova. Non è sufficiente per la Pubblica Amministrazione limitarsi a produrre un estratto telematico dell’Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida che attesti il saldo zero dei punti.

Quando il cittadino contesta di non aver mai avuto conoscenza legale delle infrazioni, spetta all’Amministrazione dimostrare rigorosamente la fondatezza e la legittimità delle progressive decurtazioni, producendo in giudizio i singoli verbali presupposti, le relative relate di notifica e le eventuali comunicazioni dei dati del conducente. Per Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, un precedente importante per gli automobilisti: “La sentenza del Tribunale di Lecce segna un punto fermo contro gli automatismi burocratici, ribadendo che il diritto di difesa e le garanzie partecipative del cittadino non possono essere compressi da mere risultanze informatiche prive di riscontro documentale”.