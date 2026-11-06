Piazzale della stazione, inaugurata la statua del maestro Sambati

LECCE – <Nausicaa accoglie e abbraccia chi arriva a Lecce>.

E’ stata inaugurata questa mattina, nel piazzale antistante la stazione ferroviaria, l’opera realizzata dal maestro Romano Sambati, altamente simbolica per il capoluogo salentino, città tra due mari.

Sono intervenuti il sindaco, Adriana Poli Bortone; il soprintendente, Antonio Zunno; il direttore dei lavori di rifacimento del piazzale, Sergio Ventura; il funzionario dell’Ufficio Lavori pubblici, Silvio Cillo; il maestro Sambati.

<Il risultato odierno è un traguardo all’interno di un complesso, articolato e fondamentale progetto di riorganizzazione dell’area della stazione – ha detto il sindaco Poli Bortone – In poche centinaia di metri si sono integrati e coordinati tre diversi interventi, tutti in fase di completamento. Il primo, il ribaltamento con ingresso da viale Grassi, che libererà dalle auto i viali cittadini oggi presi d’assalto ad ogni arrivo e partenza dei treni, offrendo un parcheggio interrato con centinaia di posti, e il terminal degli autobus extraurbani. Quindi, secondo appalto, l’ammodernamento dell’edificio della stazione, che rappresenta l’anello di collegamento dell’intero “sistema stazione”, con nuovi servizi, gli ascensori e spazi moderni e luminosi per sostare comodamente e in sicurezza. Infine, il terzo tassello, la riqualificazione dello “storico” piazzale. Si può immaginare quanto sia stato complicato e difficile coordinare la realizzazione di questi tre interventi, tra competenze e ruoli di enti diversi, tra fondi di finanziamento ed esigenze tecniche e progettuali diverse che hanno imposto una continua interlocuzione. Devo ringraziare il grande lavoro svolto in questi anni da parte di tutti i settori dell’amministrazione comunale e dell’impegno di coordinamento del dirigente ingegner Giovanni Puce. E poi, ringrazio per l’ottimo lavoro svolto l’architetto Sergio Ventura, direttore dei lavori, per aver trasformato un caotico slargo asfaltato in un’area di sosta bella e alberata, collegando varie funzioni urbane ed eliminando le barriere architettoniche. Un progetto carico di suggestioni e riferimenti: dall’albero di olivo simbolo della nascita post Xylella al “Giardino del mondo” elaborato con gli studenti dell’istituto agrario Presta-Columella, alla statua che oggi sveliamo. Il maestro Sambati ha immaginato e rielaborato il mito di Nausicaa, figura omerica simbolo dell’accoglienza e della sacralità degli ospiti. E’ il primo benvenuto a chi arriva>.

Il sindaco Poli Bortone ha evidenziato il ruolo determinante della Soprintendenza in questi lavori che riguardano uno spazio urbano cruciale.