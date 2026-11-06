Al via la nuova stagione della Lupiae Team Salento

Si parte sabato 7 novembre da Pontecagnano.

Sta per arrivare la prima palla a due della nuova stagione del campionato nazionale di serie B di basket in carrozzina, con la Lupiae Team Salento che ancora una volta rappresenterà la Puglia nella categoria.

La società Salentina, rinnovata nel direttivo e con il nuovo Presidente Gabriele Carichino, si appresta a disputare un’ altra stagione da protagonista nel girone centro meridionale.

Le altre sei squadre saranno le romane Santa Lucia, Lazio e Don Orione, la campana Crazy Ghost di Pontecagnano e le siciliane Palermo e Catania.

Sarà un girone proibitivo, come rammenta coach Andrea Coi : “Le romane, in particolare Lazio e Santa Lucia si contenderanno il primato, ma siamo convinti di potercela giocare con tutte le altre”.

Anche il neo Presidente Gabriele Carichino suona la carica : “Sicuramente ci sono un po’ di problemi a livello di roster, soprattutto se paragonati a squadre costruite per cercare il salto di categoria, ma ci metteremo il massimo entusiasmo ed invitiamo tutti i nostri tifosi a sostenerci.

Si parte, come detto, da Pontecagnano, sabato 7 novembre in casa dei Crazy Ghost, per una prima di campionato apertissima.

Le gare della Lupiae Team Salento saranno trasmesse in diretta sui canali social della squadra e su YouTube, grazie a Roberto De Pascalis in regia e Piergiorgio Fiorentino in telecronaca.

Questo, infine, il roster per la stagione 2026-27, coi giocatori a disposizione di Coach Andrea Coi (anche giocatore) : De Nuccio Quintino (anche vice Presidente), Martis Andrea, De Giorgi Fabio, Garzya Daniele, Longo Giuseppe Dario, Stella Gianluca, Pandelli Alessandro, Carichino Gabriele ( anche Presidente), Calò Andrea ( anche vice allenatore), Caiaffa Marco, Bottazzo Angelo, Dell’Orco Giovanni, Bozzicolonna Sabrina, Guarascio Pierluigi e Longo Samuele.

Completano lo staff a vario titolo, tra gli altri, il meccanico Francesco Carichino, la dirigente accompagnatrice Luigina Cricchio, i vice coach Sergio Garzya e Rocco Bortone, il preparatore fisico Mauro Liaci, le accompagnatrici Anna Chiara Quarta e Linda Milo.