Al via la nuova stagione della Lupiae Team Salento

Si parte sabato 7 novembre da Pontecagnano.
Sta per arrivare la prima palla a due della nuova stagione del campionato nazionale di serie B di basket in carrozzina, con la Lupiae Team Salento che ancora una volta rappresenterà la Puglia nella categoria.
La società Salentina, rinnovata nel direttivo e con il nuovo Presidente Gabriele Carichino, si appresta a disputare un’ altra stagione da protagonista nel girone centro meridionale.
Le altre sei squadre saranno le romane Santa Lucia, Lazio e Don Orione, la campana Crazy Ghost di Pontecagnano e le siciliane Palermo e Catania.
Sarà un girone proibitivo, come rammenta coach Andrea Coi : “Le romane, in particolare Lazio e Santa Lucia si contenderanno il primato, ma siamo convinti di potercela giocare con tutte le altre”.
Anche il neo Presidente Gabriele Carichino suona la carica : “Sicuramente ci sono un po’ di problemi a livello di roster, soprattutto se paragonati a squadre costruite per cercare il salto di categoria, ma ci metteremo il massimo entusiasmo ed invitiamo tutti i nostri tifosi a sostenerci.
Si parte, come detto, da Pontecagnano, sabato 7 novembre in casa dei Crazy Ghost, per una prima di campionato apertissima.
Le gare della Lupiae Team Salento saranno trasmesse in diretta sui canali social della squadra e su YouTube, grazie a Roberto De Pascalis in regia e Piergiorgio Fiorentino in telecronaca.
Questo, infine, il roster per la stagione 2026-27, coi giocatori a disposizione di Coach Andrea Coi (anche giocatore) : De Nuccio Quintino (anche vice Presidente), Martis Andrea, De Giorgi Fabio, Garzya Daniele, Longo Giuseppe Dario, Stella Gianluca, Pandelli Alessandro, Carichino Gabriele ( anche Presidente), Calò Andrea ( anche vice allenatore), Caiaffa Marco, Bottazzo Angelo, Dell’Orco Giovanni, Bozzicolonna Sabrina, Guarascio Pierluigi e Longo Samuele.
Completano lo staff a vario titolo, tra gli altri, il meccanico Francesco Carichino, la dirigente accompagnatrice Luigina Cricchio, i vice coach Sergio Garzya e Rocco Bortone, il preparatore fisico Mauro Liaci, le accompagnatrici Anna Chiara Quarta e Linda Milo.
- SportTorino e il problema difesa: ecco cosa vuole Di Francesco dal suo Lecce
- SportTorino – Lecce, è la 16esima volta in casa dei granata: finora solo due vittorie
- Prima PaginaArbitro di Torino – Lecce, fischia l'imprenditore abruzzese Feliciani: per la terza volta con i giallorossi
- Prima PaginaTorino - Lecce, ecco le probabili formazioni
- SportPierotti operato a Pisa per frattura del malleolo: "Perfettamente riuscito"
- SportCoulibaly riprende a lavorare in gruppo