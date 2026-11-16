Il Mercato del Giusto torna a Melpignano: una domenica tra terra, cultura e il mare che cambia

MELPIGNANO (Lecce) – Ci sono luoghi che custodiscono la memoria di ciò che siamo e, allo stesso tempo, sanno aprirsi a nuove possibilità. A Melpignano, sotto i portici cinquecenteschi di piazza San Giorgio, un tempo animati da mercanti provenienti da ogni parte del Regno, domenica 22 novembre torna il Mercato del Giusto, una giornata dedicata alla terra, alle relazioni e alla cultura, da vivere con il passo lento di chi desidera riscoprire il proprio territorio.

Dalle 8.30, la mattinata si apre con il Grecìa Bicitour, un itinerario in bicicletta che condurrà da Melpignano a Corigliano d’Otranto, fino all’antichissimo portale noto come Arco Lucchetti, per poi rientrare in piazza San Giorgio. Un invito a guardare i borghi con occhi nuovi, attraverso una mobilità dolce, attenta all’ambiente e al benessere delle persone.

Alle 10.30 il Mercato del Giusto accoglierà produttori locali e artigiani, riportando al centro della piazza i sapori e i saperi di una cultura agricola che merita di essere conosciuta e custodita. Alla stessa ora, i più piccoli potranno partecipare al laboratorio Storie di metalli. Storie di monete, a cura del professor Sarcinelli: un percorso per scoprire come nasceva la moneta, dall’antichità fino ai giorni nostri, attraverso le tecniche della sua produzione. Il mercato non sarà soltanto un luogo di incontro tra chi coltiva, chi produce e chi sceglie cosa portare in tavola.

Alle 11.15 lo spazio della piazza si aprirà a una riflessione di grande attualità con la presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Emergency, Io obietto la Guerra, per sostenere, attraverso la raccolta di 50.000 firme, il riconoscimento del diritto all’obiezione di coscienza alla guerra.

Alle 11.30, il tempo della parola si intreccerà con quello della musica nel talk spettacolo “Tropico Mediterraneo: viaggio in un mare che cambia” di Stefano Liberti, tratto dall’omonimo libro pubblicato da Laterza nel 2024 e accompagnato dalle sonorità del violoncello di Pasquale Filastò e della fisarmonica di Alessio Potestà.

Sarà un viaggio lungo le coste e le isole di un Mediterraneo in profonda trasformazione, un mare che è insieme paesaggio, memoria, identità e fonte di vita, ma che oggi restituisce con sempre maggiore evidenza i segni della crisi climatica e dello sfruttamento delle risorse naturali. Dalla proliferazione delle specie aliene all’eccesso di pesca, dall’inquinamento da plastica all’estrazione di idrocarburi, il Mediterraneo è diventato uno specchio delle grandi contraddizioni del nostro tempo. Liberti conduce il pubblico in una spedizione tra le isole e le coste del bacino mediterraneo: da Linosa a Cipro, da Tunisi alle Kerkennah, fino a Mazara del Vallo e Samos. Un percorso di incontri con pescatori, biologi marini, subacquei e comunità che vivono quotidianamente il mare e ne osservano i cambiamenti. Le loro testimonianze raccontano come una crisi ambientale possa trasformarsi in crisi economica e sociale, modificando gli ecosistemi, le attività produttive e persino il futuro delle comunità costiere.

Il Mediterraneo, che ospita circa il 7,5% della fauna marina del pianeta, è oggi uno degli ambienti più esposti agli effetti del riscaldamento globale. Un patrimonio straordinario di biodiversità, sempre più minacciato da trasformazioni che rischiano di alterare profondamente gli equilibri della vita marina. «Si dice spesso che il Mediterraneo è un hotspot della crisi climatica, ma non è altrettanto conosciuto ciò che sta accadendo concretamente all’interno di questo mare, alle sue acque e ai suoi ecosistemi. Per comprenderlo ho scelto di viaggiare lungo le sue coste, incontrando le persone che lo vivono ogni giorno: pescatori, biologi marini, subacquei. Sono loro le prime sentinelle di una trasformazione che non riguarda solo la natura, ma investe direttamente le nostre economie, le nostre comunità e il nostro modo di abitare il Mediterraneo», racconta Stefano Liberti.

Un racconto che invita a riconoscere i legami profondi tra ambiente, lavoro, alimentazione e futuro. Perché ciò che accade nel Mediterraneo non è lontano da noi: riguarda le nostre coste e le comunità che dal mare traggono sostentamento e identità. «Il Mercato del Giusto nasce dall’esigenza di riportare al centro il ruolo degli spazi pubblici, la loro fruizione e la capacità di rispondere alle esigenze del nostro tempo. È un percorso che vuole confrontarsi anche con le grandi sfide globali, perché sappiamo quanto queste si riflettano concretamente nella vita quotidiana dei piccoli comuni. Il tema dello sfruttamento dei mari e dei cambiamenti climatici riguarda da vicino il nostro territorio e l’intero bacino del Mediterraneo. Siamo una terra che vive del mare, attraverso la pesca, le attività portuali e il turismo, e non possiamo ignorare le trasformazioni che lo stanno attraversando. Affrontarle richiede una strategia globale, ma anche la capacità di costruire consapevolezza e responsabilità. È proprio questo il senso del Mercato del Giusto: creare occasioni di conoscenza, confronto e partecipazione, perché anche dai piccoli luoghi possano nascere risposte condivise», dichiara Valentina Avantaggiato, sindaca di Melpignano.

Il Mercato del Giusto è una delle espressioni di un percorso che il Comune di Melpignano porta avanti da anni, mettendo in relazione sostenibilità, educazione e valorizzazione delle economie locali. Ne sono testimonianza la Mensa Scolastica bioetica nella scuola primaria e il Master universitario di I livello in Gastronomie territoriali sostenibili e Food Policies, avviato nel novembre 2023 negli spazi del Palazzo Marchesale.

Progetti diversi, uniti dalla stessa convinzione: il futuro dei territori passa anche dalla qualità delle scelte alimentari, dalla tutela delle risorse naturali e dalla trasmissione dei saperi.

I prossimi appuntamenti saranno domenica 13 e 20 dicembre in piazza San Giorgio e una special edition venerdì 11 dicembre presso il Palazzo Marchesale di Melpignano con la presentazione del libro “La promessa. Dal suffragio femminile alla prima donna a palazzo Chigi, storia di una rivoluzione incompleta” con l’autrice e giornalista Marianna Aprile.

Stefano Liberti

Romano, classe 1974, è giornalista, scrittore e documentarista specializzato nel racconto delle grandi trasformazioni del nostro tempo, dalle filiere alimentari all’agricoltura, dalle migrazioni alla crisi climatica. Firma di importanti testate italiane e internazionali, tra cui L’Espresso, Le Monde Diplomatique ed El País Semanal, ha costruito un percorso di inchiesta che unisce ricerca sul campo, rigore giornalistico e capacità narrativa. Tra i suoi libri: “A sud di Lampedusa” (2009), vincitore del Premio Indro Montanelli, “Land Grabbing” (2011), “I signori del cibo” (2016), “Il grande carrello” e “Terra bruciata” (2020). Nel 2024 ha pubblicato per Laterza “Tropico Mediterraneo”, reportage nato da un viaggio di sei mesi tra le coste e le isole del Mediterraneo, dedicato agli effetti della crisi climatica sugli ecosistemi marini e sulle comunità che vivono a contatto con il mare. Dal libro è nato anche l’omonimo spettacolo. Come documentarista ha firmato diversi lavori, tra cui “L’inferno dei bimbi stregoni”, “Mare chiuso”, realizzato con Andrea Segre, “Container 158” e “Soyalism”, co-diretto con Enrico Parenti, selezionato in oltre cinquanta festival internazionali e vincitore di quindici premi.

Pasquale Filastò

Compositore, arrangiatore, orchestratore, direttore d’orchestra e pluristrumentista, è attivo da oltre quarant’anni tra cinema, televisione, teatro e musica dal vivo. Nato a Firenze nel 1962, ha studiato al Conservatorio Luigi Cherubini, alla Scuola di Musica di Fiesole e alla Scuola di Musica di Lucca. Dal 1990 vive a Roma e collabora da oltre quarant’anni con il Premio Oscar Nicola Piovani, con cui suona anche nei Solisti dell’Orchestra Aracoeli. Nel corso della sua carriera ha lavorato con registi come Mario Monicelli, Roberto Benigni, Nanni Moretti, i fratelli Taviani, Marco Risi, Giuseppe Tornatore e Gabriele Muccino, oltre che con Luis Bacalov. Per oltre quindici anni ha collaborato con Michele Santoro, da Annozero a Servizio Pubblico. Insegna Musica e Immagine alla Scuola di Cinema Rossellini e al Laboratorio d’Arte Cinematografica di Roma.

Alessio Potestà

Fisarmonicista e musicista con oltre trent’anni di esperienza nell’attività concertistica, teatrale e nella musica dal vivo. Specializzato nell’interpretazione e nell’accompagnamento, ha maturato un percorso artistico che spazia dalla musica da ballo al tango, fino a produzioni teatrali e progetti culturali, collaborando con diverse formazioni e artisti. Ha partecipato a spettacoli sviluppando una forte sensibilità musicale e capacità di integrazione in contesti performativi strutturati.