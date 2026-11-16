Carmiano mediterranea, Agenda Partecipata: Erroi non può cavarsela con una battuta, i soldi pubblici pretendono risposte

“A Carmiano la vicenda di «Carmiano Mediterranea», diventata «Mediterra» e poi «Medterra» nelle diverse comunicazioni, rischia di trasformarsi nell’ennesimo esempio di un’amministrazione che sembra avere più fretta di difendersi dalle critiche che di fornire spiegazioni convincenti.” Lo scrive in una nota il Presidente di Agenda Partecipata, Eleno Mazzotta.

“Eppure la questione è molto semplice: quando si spendono soldi pubblici, la trasparenza non è una concessione del sindaco. È un dovere.

Con la determinazione n. 988 del 21 ottobre 2026, il Comune ha affidato alla Pro Loco Carmiano-Magliano l’organizzazione, la progettazione, la produzione esecutiva, la gestione e la promozione di Carmiano Mediterranea 2026.

Importo: 15.200 euro oltre IVA, per complessivi 18.544 euro.

Un affidamento definito «chiavi in mano». Una cifra importante, che avrebbe dovuto garantire un’organizzazione complessiva della manifestazione.

Ma proprio da qui cominciano gli interrogativi.

La Pro Loco ha infatti ottenuto anche un finanziamento regionale di 5.000 euro per un progetto dedicato alla promozione turistica ed enogastronomica, comprendente la Sagra delle Fave e Cicorie e della Puccia.

Il Comune, dal canto suo, ha ottenuto altri 7.000 euro dalla Regione per Carmiano Mediterranea 2026.

Sia chiaro: non stiamo affermando che esista un doppio finanziamento illecito. Stiamo dicendo che esiste una possibile sovrapposizione di attività e risorse pubbliche che deve essere verificata attraverso documenti, fatture, rendicontazioni e prestazioni effettivamente realizzate.

È chiedere troppo?

Il sindaco Gianni Erroi, invece di affrontare nel merito tutte le questioni, ha preferito intervenire con una replica nella quale ha parlato di ricostruzioni fantasiose, detrattori e persino della moltiplicazione dei pani e dei pesci.

Una risposta certamente colorita, ma decisamente meno convincente sul piano amministrativo.

Perché il problema non è quanti finanziamenti abbia ricevuto il Comune. Il problema è capire come siano state utilizzate tutte le risorse pubbliche coinvolte nella manifestazione.

E allora le domande diventano inevitabili.

Se la Pro Loco ha ricevuto oltre 18 mila euro per un’organizzazione complessiva chiavi in mano, perché sono stati previsti ulteriori contributi comunali ad altre associazioni per appuntamenti inseriti nello stesso cartellone?

Quali attività erano comprese nell’affidamento principale e quali erano invece esterne?

Come si conciliano le spese eventualmente rendicontate alla Regione dalla Pro Loco con le prestazioni già remunerate dal Comune?

E soprattutto: chi ha verificato che non ci siano sovrapposizioni?

C’è poi la questione della sagra a numero chiuso. Un appuntamento inserito in una manifestazione presentata pubblicamente, ma per il quale sarebbero stati distribuiti inviti cartacei.

Quali criteri sono stati utilizzati? Chi ha deciso i destinatari? Perché un’iniziativa inserita in un programma pubblico non avrebbe garantito un accesso aperto e trasparente?

Sono interrogativi legittimi, non insinuazioni.

Il gruppo consiliare di minoranza «A Questo Punto», composto da Stefania Arnesano, Camillo Villani Miglietta e Carmen Curto, ha chiesto formalmente chiarimenti al responsabile del Settore VI già il 3 novembre.

Le richieste riguardavano i criteri dell’affidamento diretto, le esperienze pregresse della Pro Loco, gli atti di indirizzo della Giunta e la verifica del programma realizzato.

Secondo quanto riferito dalla minoranza, il funzionario non aveva ancora fornito risposta.

È intervenuto invece il sindaco, che ha rivendicato la correttezza dell’operazione e ricordato che le procedure di affidamento appartengono alla competenza degli uffici.

Ma allora una domanda sorge spontanea: se la parte politica non gestisce le procedure amministrative, perché il primo cittadino considera sufficiente una propria dichiarazione per chiudere una vicenda sulla quale sono stati richiesti chiarimenti tecnici e documentali?

La distinzione tra responsabilità politica e gestionale non può diventare uno scudo dietro cui nascondersi.

Un sindaco non deve sostituirsi ai funzionari, ma deve pretendere che l’amministrazione risponda ai cittadini e garantire che ogni euro pubblico sia speso nel rispetto delle regole.

E veniamo al nome della manifestazione.

Prima Carmiano Mediterranea, poi Mediterra, infine Medterra. Il sindaco ha spiegato che si sarebbe trattato di esigenze di continuità e comunicazione.

Benissimo. Ma perché non pubblicare semplicemente gli atti progettuali e spiegare con chiarezza il rapporto tra i diversi progetti?

Non si può pretendere che i cittadini si accontentino di una spiegazione di marketing quando la questione riguarda affidamenti, finanziamenti e denaro pubblico.

*Sindaco Erroi, la trasparenza non è una battuta da affidare ai social e neppure una dichiarazione di principio da utilizzare quando arrivano le contestazioni. La trasparenza si misura dalla disponibilità a pubblicare gli atti, rispondere alle domande e accettare i controlli.*

Nessuno pretende processi sommari. Nessuno può dichiarare responsabilità che devono eventualmente essere accertate nelle sedi competenti.

Ma nessuno può neppure pretendere che una comunità resti in silenzio davanti a interrogativi così importanti.

Per questo sarebbe opportuno che il Comune rendesse disponibili il progetto esecutivo, l’offerta presentata dalla Pro Loco, il contratto, il programma delle prestazioni, gli eventuali verbali di verifica, le fatture e la documentazione relativa alla rendicontazione dei finanziamenti regionali.

Occorre inoltre chiarire i rapporti tra l’affidamento principale e i contributi riconosciuti alle altre associazioni.

E, soprattutto, occorre spiegare ai cittadini quali attività siano state effettivamente realizzate con le risorse pubbliche.

Il sindaco può anche considerare chiusa la polemica. Ma non può chiudere il diritto dei cittadini di conoscere.

*Carmiano non ha bisogno di amministratori infastiditi dalle domande. Ha bisogno di amministratori capaci di rispondere.*

Perché i soldi pubblici non sono del sindaco, non sono della maggioranza e non sono di qualche associazione.

Sono dei cittadini.

E ai cittadini, prima delle battute e delle polemiche, si deve rispetto.”