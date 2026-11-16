Venerdì 20 novembre l’incontro “Calici d’autore” a Casarano

CASARANO (Lecce) – La galleria Percorsi d’arte nella nuova sede in piazza Garibaldi a Casarano, riprende con gli appuntamenti culturali proponendo venerdì 20 Novembre l’incontro dal titolo “Calici d’autore”.

L’idea nasce con l’obiettivo di interessare i tanti curiosi, gli appassionati d’arte e soprattutto chi ha sempre voluto approcciarsi a questo mondo, rimanendo però scoraggiato da roboanti dissertazioni e da pompose esegesi. Il 20 sera invece cercheremo di condividere con le diverse sensibilità proprio quell’arte che può alimentare davvero l’esperienza di tutti. La gallerista Cinzia De Rocco aprirà le porte del suo spazio ad un duplice incontro e, insieme al critico d’arte Paolo Marzano, saremo guidati passo dopo passo alla comprensione dell’opera d’arte e del suo valore comunicativo più autentico.

L’evento è realizzato in collaborazione con l’enoteca “Vivi e lascia vivere”, contigua alla galleria, che ci accoglierà con un percorso di degustazione di prodotti tipici a Km 0 e di un calice di vino. Per una sera il vino e l’arte saranno ‘promotori’ della nostra identità.