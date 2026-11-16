Cce Lsb Lecce corsara sul parquet dell’Ap Monopoli

Il parquet della Ap Monopoli si conferma campo ostico, ma la Ccc Lsb Lecce dimostra di avere la stoffa delle grandi squadre. Con una prova di autorità, lucidità e freddezza nei momenti chiave, i salentini espugnano il campo dei ragazzi di coach Romano imponendosi con il punteggio di 57-66, al termine di una sfida intensa, spigolosa e ricca di sussulti agonistici. Un successo che premia la continuità di rendimento della formazione di coach Michelutti, capace di scavare il solco nel primo tempo e di respingere con autorità il ritorno dei padroni di casa nella ripresa. Lecce scatta dai blocchi, Tinto e Johnson fanno la voce grossa. La partita si mette subito sui binari giusti per gli ospiti. Il primo quarto è un vero e proprio manifesto delle ambizioni leccesi: i biancoblu spingono forte sull’acceleratore, trovando in Daniele Tinto un terminale offensivo implacabile (10 punti nel solo parziale inaugurale, impreziositi da soluzioni dalla media e dalla lunga distanza). Gli uomini di coach Michelutti costruiscono un primo, pesantissimo break, chiudendo i primi dieci minuti sul 11-24. Nel secondo periodo i leccesi non abbassano l’intensità. Sale in cattedra Alberto Aytor Johnson — autentico trascinatore e top scorer di serata con 24 punti —, che insieme a una circolazione di palla fluida e a un ottimo 9/11 dalla lunetta nel quarto, spinge il vantaggio salentino fino al +21 (20-41). All’intervallo lungo il tabellone dice 23-44, un margine che sembra mettere al riparo i salentini da qualsiasi sorpresa. Nel terzo quarto i padroni di casa stringono le maglie in difesa, imbrigliando l’attacco leccese (limitato a soli 8 punti nella frazione) e trovando linfa vitale grazie alle iniziative di Schifeo e Diarra Gentes, che riaprono parzialmente i giochi (37-52 al 30′). Il momento di massima tensione si vive nell’ultimo quarto. Monopoli alza i giri del motore e, trascinata da un infuocato Alessio Schifeo (autore di 9 punti tutti siglati dall’arco), piazza un parziale furioso di 11-0 che rimette i brividi alla Lsb, riducendo lo svantaggio fino al 48-53. Nel momento di massima pressione, quando l’inerzia sembrava poter cambiare sponda, i viaggianti hanno tirato fuori dal cilindro il carattere dei giorni migliori piazzando un 0-8 di puro scatto d’orgoglio firmato a quota 39:06, che rispedisce Monopoli a distanza di sicurezza sul 52-65. Nel finale i liberi e la gestione saggia del cronometro blindano il definitivo 57-66. Una vittoria su un campo difficile, costruita sulla solidità nei momenti di tempesta e sulla vena dei suoi uomini chiave: una prova da squadra vera che proietta i salentini con fiducia verso i prossimi impegni di campionato con maggiore consapevolezza. La Cce Lsb Lecce tornerà in campo sabato 21 novembre, in occasione della gara casalinga contro Mola con palla a due alle 18 al Pala San Giuseppe da Copertino.

​Il Tabellino del Match

Ap Monopoli – Cce Lsb Lecce: 57-66

Parziali: (11-24/12-20/14-8/20-14)

Progressivi: (11-24/23-44/37-52/57-66)

Ap Monopoli: Tanzi 2, Lazzari, Diarra Gentes 9, Bruni, Petrosillo, Prisciantelli, Lamanna, Calò 5, Romano 13, Caleprico, Mazzarese 10, Schifeo 18. All. Romano.

Cce Lsb Lecce: Mocavero 1, Johnson 24, Pallara 2, Petti, Di Coste 9, Esposito, Flores, Divac 6, Tinto 19, Turco, Guadalupi 5, Guido. All. Michelutti.