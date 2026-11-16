“Protagoniste”, altri cinque appuntamenti contro la violenza di genere

LECCe – Altri cinque incontri in meno di un mese, dalle carriere accademiche alla legge elettorale, dall’educazione alla storia dell’Ateneo. Dopo il primo appuntamento del 13 novembre scorso, l’Università del Salento presenta il programma di “Protagoniste. Il novembre di UniSalento contro la violenza di genere”, il ciclo di iniziative che si chiuderà mercoledì 9 dicembre. Gli appuntamenti sono aperti alla comunità universitaria e alla cittadinanza.

L’idea che regge il programma è semplice: il contrasto alla violenza e alle discriminazioni di genere non può esaurirsi nella giornata del 25 novembre, ma chiede un impegno strutturato e continuativo. Per questo il ciclo attraversa l’intero mese e sceglie di mettere al centro la forza e le competenze delle donne, protagoniste attive del cambiamento, evitando lo sguardo che le riduce al solo ruolo di vittime.

Dopo il seminario del 13 novembre, intitolato “Quale genere di Università?”, con un focus sui divari di genere che si allargano lungo le carriere accademiche, mercoledì 18 novembre, dalle 15.30 in collegamento su Teams ( https://teams.microsoft.com/meet/3432583910283705) lo sguardo si sposterà sugli uomini. Stefano Ciccone, fondatore dell’Associazione e rete nazionale “Maschile Plurale”, guiderà l’incontro “La costruzione sociale di corpi, desideri e poteri. Uno sguardo maschile”, dedicato alle dinamiche sociali e culturali che modellano le relazioni e i rapporti di potere. Venerdì 20 novembre, nella sala Grottesca al Rettorato, sempre dalle 15.30, il tema sarà la rappresentanza politica. Con “Le regole della rappresentanza: sistemi elettorali e parità di genere”, Giulio Casilli, dottore di ricerca in Intersectoral Innovation Diritto Costituzionale all’Università degli Studi di Milano, analizzerà la nuova legge elettorale e le sue conseguenze sulla presenza delle donne nelle istituzioni. L’appuntamento cade nell’anno dell’80° anniversario del suffragio femminile in Italia: nel 1946 le italiane votarono per la prima volta.

Ancora. Lunedì 23 novembre, nella sala conferenze del Rettorato, sarà la volta del laboratorio “Una pedagogia del partire da sé contro la violenza di genere”, condotto dall’educatore e formatore Gianluca Ricciato, sul ruolo dell’educazione nella prevenzione e nel contrasto alla violenza.

Gli incontri del 18 e del 23 novembre si inseriscono anche nel percorso del corso di formazione “Violenza sulle donne: un approccio di genere”, promosso dall’Ateneo.

Il ciclo si chiuderà mercoledì 9 dicembre, alle 17, nella sala conferenze al Rettorato, con la presentazione del volume “Donne in Accademia. Le docenti e le ricercatrici dell’Università di Lecce e del Salento (1955-2025)” curato dalle docenti Anna Maria Cherubini e Manuela Mosca e dal dottor Carmine Taddeo: settant’anni di storia dell’Ateneo raccontati attraverso le donne che vi hanno insegnato e fatto ricerca, e il loro contributo alla crescita dell’Università.

“Protagoniste” è promosso dall’Università del Salento con il Comitato Unico di Garanzia ed EOS – Eguali Opportunità UniSalento.