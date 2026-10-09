Domenica 11 ottobre Duathlon del Salento – Porto Selvaggio International Sprint

PORTO SELVAGGIO (Lecce) – Il parco di Porto Selvaggio è pronto ad ospitare la 15esima edizione del Duathlon del Salento – Porto Selvaggio International Sprint. Un appuntamento di grande rilievo sia dal punto di vista sportivo che della promozione del territorio, in programma domenica 11 ottobre appunto nella straordinaria cornice naturalistica del parco.

Si tratta di una delle manifestazioni sportive outdoor più consolidate del territorio salentino, giunta alla quindicesima edizione e inserita nel calendario nazionale della Federazione Italiana Triathlon (FITRI). La disciplina è quella del duathlon sprint, specialità multidisciplinare riconosciuta dalla Federazione che combina corsa e ciclismo in un’unica competizione ad alta intensità tecnica e atletica. Il format di gara prevede tre frazioni consecutive: una prima frazione di corsa di 5 km, una seconda frazione ciclistica di 20 km su circuito stradale panoramico e una terza frazione conclusiva di corsa di 2,5 km. L’evento ha ottenuto negli anni un crescente riconoscimento nel panorama del triathlon e del duathlon del Sud Italia, richiamando atleti provenienti da numerose regioni italiane e consolidandosi come appuntamento di riferimento per società sportive, team federali e atleti appassionati degli sport endurance.

Per l’edizione 2026, inoltre, la manifestazione rafforza il proprio percorso di internazionalizzazione attraverso il legame con realtà sportive della Repubblica d’Albania, finalizzato alla partecipazione di atleti e delegazioni straniere nell’ambito di una cooperazione sportiva transfrontaliera nell’area adriatica. Gli atleti del Vlora Triclub prenderanno parte alla gara e l’intera delegazione albanese sarà protagonista di un momento di confronto istituzionale con le autorità locali e con il presidente regionale della FITRI Antonio Tondi. Sarà presente, tra gli altri, Agim Paja, ex ciclista già vincitore in due occasioni del Giro d’Albania e tra gli atleti partecipanti allo storico mondiale su strada del 1994 in Sicilia. Paja vive in Italia da diversi anni, è impegnato nella promozione dello sport e dei valori di amicizia, integrazione e cooperazione tra Italia e Albania e nel 2025 a Tirana gli è stato conferito il titolo di Ambasciatore per la Pace. Rappresenterà il Coni il Delegato provinciale Luigi Renis.

L’obiettivo principale dell’iniziativa è promuovere lo sport outdoor quale strumento di valorizzazione territoriale, turismo attivo e promozione di corretti stili di vita, con particolare attenzione alla destagionalizzazione dei flussi turistici. La collocazione dell’evento nel mese di ottobre, infatti, consente di incentivare la presenza di atleti, accompagnatori e visitatori in un periodo strategico per l’economia locale, generando ricadute positive per strutture ricettive, attività commerciali, ristorazione e servizi turistici del territorio. La manifestazione intende inoltre valorizzare il patrimonio naturalistico, paesaggistico e culturale della città di Nardò attraverso un format sportivo fortemente identitario, capace di coniugare attività agonistica, promozione ambientale e fruizione sostenibile del territorio. Il percorso gara attraverserà infatti aree di elevato pregio naturalistico, offrendo agli atleti un’esperienza immersiva unica nel contesto del parco di Porto Selvaggio.

L’evento è organizzato dal Comune di Nardò (con il coordinamento del presidente del Consiglio comunale con delega allo Sport Antonio Tondo) con il supporto di ASD Salento Triathlon Enjoy, in collaborazione con il Comitato Regionale FITri Puglia e la Consulta dello Sport della Città di Nardò. Inoltre, è promosso e organizzato con il contributo della Regione Puglia a valere sull’Avviso Grandi Eventi Sportivi Puglia 2026.

“Siamo fermamente convinti – dice Antonio Tondo – che questo sia un evento dalla portata straordinaria. Un appuntamento sportivo di grande spessore e un’occasione per promuovere il nostro territorio, come spesso accade attraverso l’efficacissimo passepartout del parco di Porto Selvaggio. Il valore aggiunto sarà il rafforzamento del percorso di internalizzazione attraverso la partecipazione di atleti stranieri, come gli amici albanesi del Vlora Triclub. Siamo felici di ospitarli e siamo altrettanto felici di avere con noi una gloria sportiva albanese come Agim Paja, oggi grande testimone di pace tra le due sponde dell’Adriatico. Nardò può essere fiera di un evento come il Duathlon del Salento”.