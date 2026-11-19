Un tributo tra parole e musica per celebrare i cento anni dalla nascita di una delle figure più rivoluzionarie della storia del jazz. Venerdì 20 novembre, alle ore 20:45, il sipario del Teatro Apollo di Lecce si alzerà su “Round About Miles”, nuovo appuntamento della 57ª Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina dedicato a Miles Davis (nato ad Alton, nell’Illinois, il 26 maggio 1926).
Sul palco prenderà vita un dialogo continuo tra narrazione e interpretazione dal vivo. A guidare il pubblico lungo i quattro decenni di carriera del leggendario trombettista statunitense sarà la voce narrante di Ugo Sbisà, critico musicale e storico del jazz che negli anni Ottanta fu l’unico giornalista europeo a poter vantare con Davis un rapporto diretto di amicizia e frequentazione. Attraverso i ricordi, gli aneddoti e i giudizi raccolti in prima persona da Sbisà, lo spettacolo restituirà un ritratto intimo e lontano dagli schemi della classica biografia: emergeranno così gli incontri decisivi con giganti della musica e della cultura del Novecento come Charlie Parker, Thelonious Monk, John Coltrane, Jimi Hendrix, Jean-Paul Sartre e Juliette Gréco.
La parte musicale sarà affidata a un sestetto d’eccezione chiamato a rievocare le molteplici anime stilistiche di Davis: alla tromba Flavio Boltro, affiancato dal sassofonista Roberto Ottaviano, dai pugliesi Eugenio Macchia al pianoforte e Giuseppe Bassi al contrabbasso, e da Lorenzo Tucci alla batteria.
Il programma musicale della serata
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Solar (Miles Davis)
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Fran Dance (Miles Davis)
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Four (Miles Davis)
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Generique – Ascenseur pour l’échafaud (Miles Davis)
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All Blues (Miles Davis)
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It’s About That Time (Miles Davis)
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Agitation (Miles Davis)
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Round Midnight (Thelonious Monk)
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Tutu (Miles Davis)
La manifestazione, parte della stagione fondata dal maestro Carlo Vitale nel 1970, è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Lecce, e con la sponsorizzazione della Banca Popolare Pugliese. I biglietti sono disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina in viale Oronzo Quarta 20 a Lecce (anche tramite bonifico), online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.
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