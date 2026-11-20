LECCE – C’è un luogo in cui i ricordi possono trasformarsi in avventure, un vecchio scatolone può diventare la porta verso mondi sconosciuti e il gioco può riaccendere la meraviglia. È il mondo de IL MAGO DI OZ, lo spettacolo di Fondazione TRG liberamente ispirato a Il meraviglioso mago di Oz di L. Frank Baum, in scena domenica 22 novembre alle ore 17.30presso i Cantieri Teatrali Koreja, nell’ambito della XXXII edizione di Teatro in Tasca, la storica rassegna dedicata ai più piccoli.

Tutto comincia in una soffitta polverosa. Due fratelli e una sorella si ritrovano tra gli echi lontani della propria infanzia e, aprendo un vecchio scatolone, scoprono un libro e gli oggetti di un’avventura mai dimenticata. Basta poco perché la fantasia prenda il volo: la soffitta lascia spazio al meraviglioso mondo di Oz, tra campi di papaveri, fiumi da attraversare e streghe da affrontare. Qui incontrano Dorothy e i suoi inseparabili compagni di viaggio, lo Spaventapasseri, l’Uomo di Latta e il Leone. Ognuno è alla ricerca di qualcosa che crede di non possedere: intelligenza, cuore, coraggio. Ma, passo dopo passo, ostacolo dopo ostacolo, tutti scopriranno che le risorse necessarie per affrontare il mondo erano già dentro di loro.

Con delicatezza e ironia, Il mago di Oz accompagna il pubblico in un viaggio che parla di crescita, di legami e della possibilità di riconoscere il proprio valore…perché diventare grandi significa anche imparare a guardarsi con occhi nuovi, scoprire che la fragilità non è un limite e che il coraggio non consiste nel non avere paura, ma nel trovare la forza di proseguire insieme agli altri.

E se il viaggio di Dorothy ci insegna qualcosa, è che non sempre abbiamo bisogno di cercare lontano ciò che desideriamo. A volte, per trovarlo, dobbiamo soltanto imparare a riconoscerlo dentro di noi. Perché la vera magia non è un incantesimo, ma la fiducia nelle proprie possibilità; e casa, in fondo, non è soltanto un luogo in cui tornare, ma un sentimento che ci accompagna e ci fa sentire parte di qualcosa.

Lo spettacolo diretto da Isabella Locurcio, su drammaturgia di Micol Jalla, restituisce nuova vita a una storia senza tempo, capace di parlare a pubblici di ogni età.

In scena Claudio Dughera, Claudia Martore e Simone Valentino, accompagnati da un universo di immagini, personaggi e suggestioni, che intrecciano il piacere del racconto alla forza evocativa del teatro.

Un appuntamento pensato per le famiglie, dai 5 anni in su, per ritrovare insieme il piacere di immaginare, giocare e lasciarsi sorprendere dal teatro.

Alle ore 16.45il foyer del teatro ospita le consuete letture pre-spettacolo dedicate a bambini e adulti: attraverso le pagine di IO SONO IO e QUESTO (NON) È UN LEONE, lette da Carlotta Pistillo (Teatro Koreja), le parole diventano uno spazio in cui riconoscersi, scoprire le proprie unicità e imparare ad accogliere quelle degli altri. Il primo albo accompagna bambine e bambini alla scoperta della propria identità, che si costruisce anche attraverso gli affetti e gli incontri; il secondo racconta Leonard, un leone gentile e sognatore che non vuole essere feroce come il suo branco, ma preferisce la forza della fantasia e delle parole.

Due storie diverse, un invito comune: non esiste un solo modo di essere se stessi. Perché crescere significa anche avere il coraggio di seguire la propria natura, senza lasciarsi imprigionare dalle aspettative e scoprire che proprio le differenze rendono il mondo un luogo più ricco, libero e accogliente.

L’ingresso è riservato a chi è in possesso del biglietto per lo spettacolo teatrale e sarà consentito fino ad esaurimentodei posti disponibili.

Koreja sostiene ItalyNeeds Sex Education (INSE), un movimento apartitico che promuove un’educazione sessuoaffettiva olistica e inclusiva in Italia. INSE lavora per creare spazi di dialogo e promuovere cambiamenti sistemici per superare stigmi e condizionamenti culturali e patriarcali, affrontando questioni fondamentali come il consenso, l’uguaglianza di genere e la salute e contribuendo a mettere in discussione bias e stereotipi. Info: italyneedssexeducation.it

IL MAGO DI OZ

Liberamente ispirato a Il meraviglioso mago di Oz di L. Frank Baum

Regia Isabella Locurcio

Drammaturgia Micol Jalla Con Claudio Dughera, Claudia Martore, Simone Valentino Consulenza artistica Daniel Lascar

Scenografia Claudia Martore

Costumi Georgia Dea Duranti

Creazione luci Agostino Nardella

Assistente alla regia Francesco Romeo

Tecnico audio e luci Marco Ferrero