Lecce – Al via all’Università del Salento il ciclo di seminari “Musica e politica: Storia del movimento emancipazionista femminile attraverso la produzione musicale”

Ieri 16 novembre 20226 si è svolto il primo appuntamento, per esplorare il legame tra musica, impegno civile e diritti delle donne.

LECCE – ha preso il via ieri lunedì 16 novembre 2026 presso l’Università del Salento il ciclo di seminari interdisciplinari intitolato “Musica e politica: Storia del movimento emancipazionista femminile attraverso la produzione musicale”. L’iniziativa è promossa dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali (DiSUS) in sinergia con il Centro Studi Osservatorio Donna e con il Soroptimist International Club Lecce.

Gli incontri saranno tenuti dalla prof.ssa Mariacarla De Giorgi (Musicologia e Storia della Musica delle Donne) in collaborazione con la prof.ssa Anna Rita Gabellone (Associazionismo e partecipazione politica; Storia del Pensiero politico europeo). Il percorso didattico e culturale nasce con l’obiettivo di approfondire il ruolo cruciale che la musica ha rivestito nelle lotte per l’emancipazione femminile, contribuendo alla diffusione di ideali di libertà, uguaglianza e giustizia sociale.

Il programma si articola in tre giornate — lunedì 16, 23 e 30 novembre 2026 — ciascuna suddivisa in due sessioni (mattutina dalle 08:00 alle 11:00 presso la Sala Conferenze del Rettorato; pomeridiana dalle 16:00 alle 18:00 presso l’Aula BP8 dell’Edificio Buon Pastore):

• 16 novembre 2026 – La musica come strumento di protesta e partecipazione: un viaggio dalle origini dei canti di protesta fino alle prime canzoni delle suffragiste.

• 23 novembre 2026 – Voci di donne, voci di libertà: analisi approfondita di brani, artiste e movimenti femminili tra il XIX e il XX secolo.

• 30 novembre 2026 – Eredità e attualità: riflessione sull’impatto delle produzione musicale femminile nella cultura contemporanea e nei movimenti sociali odierni.

Celebrare la voce delle donne attraverso la storia della musica significa riconoscere la forza delle idee e la potenza dell’arte nel costruire una società più equa e consapevole