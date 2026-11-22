Insetto ortottero di colore nero scuro o marrone, dal corpo cilindrico, testa sferica con lunghe antenne sottili e zampe posteriori eccezionalmente sviluppate, progettate per compiere salti prodigiosi rispetto alle sue dimensioni.
Nella cultura cinese e giapponese i grilli venivano tenuti in preziose gabbiette d’oro o di bambù per ascoltarne il canto o per organizzare tornei di combattimento. In Occidente dobbiamo a Carlo Collodi la trasformazione del grillo nel simbolo per eccellenza della coscienza morale con il suo “Grillo Parlante”. Il grillo vive in piccole tane scavate nel terreno o tra la vegetazione infossata. A differenza della cicala, canta prevalentemente di sera e di notte strofinando tra loro le ali anteriori. Esiste persino una legge fisica, la legge di Dolbear, che permette di calcolare la temperatura ambientale contando il numero di “chirp” emessi da un grillo in 15 secondi!
Il grillo è l’unico musicista al mondo che suona le sue ali per attrarre le femmine mentre rischia la vita ad ogni nota. Il suo problema principale? Ha una precisione Svizzera nel ritmo, ma zero senso del tempismo: inizierà il suo concerto solista nell’esatto istante in cui appoggerete la testa sul cuscino per dormire con le finestre aperte.
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