La rubrica “Food blogger in vetrina” ospita oggi Vanessa Iacono, che quattro anni fa ha aperto il suo blog “Le dolci follie di Vanessa”, cui se ne é poi aggiunto un altro dedicato alle collaborazioni con aziende di tutto il mondo.

http://blog.giallozafferano.it/ledolcifolliedivanessa

Vanessa si dedica con passione ed entusiasmo ai suoi blog, é anche mamma e oggi condividerà con noi la ricetta dei biscotti al miele.

Come nasce l’idea di aprire un blog?

Ho deciso di aprire il mio blog quando ho scoperto la mia passione per il cake design.Tutto sinceramente era partito con un’altro blog dal titolo Passioni Di Zucchero, che decisi di chiudere per poi tornare ad aprire con Giallo Zafferano sotto il nome di Le Dolci Follie Di Vanessa.

Cosa significa essere food blogger?

Per essere food blogger bisogna amare la cucina, bisogna saper fare foto che attirino il pubblico e soprattutto bisogna saper scrivere con amore le ricette, come se le stessimo preparando in quel momento!

Per me è una passione e seppur faticoso perché richiede tempo, cerco di dedicarmi appena posso con passione e amore, come se fosse un diario.

Purtroppo tra noi blogger non c’è solidarietà, a volte si è molto in competizione, purtroppo quando una ragazza ci tiene a far diventare la sua passione una professione, molte altre ragazze tentano di distruggere ciò che crea con amore e questo mi ha insegnato a non dare confidenza alle colleghe, ma non escludo che possano nascere belle amicizie!

Quali sono le tue linee guida in cucina?

Amo molto sperimentare, è questo il bello di realizzare dolci che non siano solo italiani: ti puoi sbizzarrire come più ti piace e mettere in pratica ricette differenti tra loro.

Per le ricette da proporre mi baso molto sul titolo del mio blog, prima ero una pasticciona, perché inserivo anche ricette salate, ma ora, con molta calma, lo sto aggiornando con ciò che mi compete…ovvero i dolci e il cake design!

Amo sperimentare e scoprire ed è per questo che non propongo solo ricette italiane ma anche di altre nazionalità, amo molto i colori e soprattutto amo decorarli con la pasta di zucchero.

Ti ispiri a qualcuno quando realizzi le tue ricette?

Alcune fonti di ispirazione sono alcuni famosi cake designer come Renato Ardovino, Buddy Valastro, Benedetta Parodi, Ernest Knam e “Fatto in casa da Benedetta”.

Quali traguardi ti sei prefissata?

I traguardi che mi sono prefissata sono quelli che un giorno sarei diventata una brava cake designer e ad oggi posso dire che questo sogno si sta realizzando perché durante il periodo natalizio ho insegnato ai bambini a decorare i biscotti per Natale, poi ci saranno ancora altri eventi che mi faranno conoscere (spero) nella mia zona e quindi spero che questo mi porti a lavorare con questa mia passione che pratico da ben 6 anni.

Biscotti al miele

Ingredienti:

Uovo 1

Miele 75 g

Olio Di Semi 100 ml

Vanillina 1 bustina

Lievito In Polvere Per Dolci 1 cucchiaino

Sale un pizzico

Farina 300 g

Zucchero 80 g

Procedimento

In una ciotola iniziamo a lavorare uova, zucchero, miele e olio;

Aggiungiamo la vanillina e il lievito (vi consiglio di utilizzare una

macchina per impastare al meglio);

Uniamo un pizzico di sale e la farina;

Mescoliamo bene sino ad ottenere una palla;

Riponiamo l’impasto in frigo per un paio di minuti;

Stendiamo l’impasto e ricaviamo dei biscotti dalle forme che

preferiamo;

Informiamo in forno caldo, sino a doratura.

Lasciamo raffreddare fuori dal forno e dopo un paio di minuti i

nostri biscotti risulteranno belli croccanti.

Decoriamo a piacere con una spolverata di zucchero a velo

oppure con decorazioni in pasta di zucchero.

A cura di Claudia Forcignanò