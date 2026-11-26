Una mail di poche righe contenente minacce di morte, verosimilmente verso il conduttore del programma e gli inviati autori di alcune inchieste, è stata recapitata nelle scorse settimane alla redazione di Mi Manda RaiTre. La missiva, recapitata lo scorso 11 ottobre, è stata tenuta riservata in attesa di alcuni riscontri, anche allo scopo di presentare una denuncia quanto più circostanziata possibile alle Forze dell’Ordine.

La redazione di Mi Manda RaiTre ha ricevuto una mail anonima contenente esplicite minacce di morte rivolte al conduttore e agli inviati, ma resa nota solo ora per raccogliere tutti gli elementi utili alla denuncia alle Forze dell’Ordine.

“Abbiamo ritenuto di prenderci del tempo prima di rendere nota la cosa, nella convinzione di dover mettere insieme alcuni elementi – spiega il conduttore Federico Ruffo – Abbiamo infatti motivo di credere che le minacce siano collegate a una serie di messaggi whatsapp e social giunti all’indirizzo mio, della nostra inviata Chiara De Antoni e di alcuni degli autori, che abbiamo messo insieme in queste settimane, giunti da personaggi toccati dalla nostra inchiesta su alcuni imprenditori balneari della Puglia, in particolare del comune di Salve, dove a seguito delle nostre rivelazioni il Sindaco ha rimosso dal proprio incarico l’Assessore al Commercio”.