Ugento-Novoli (Lecce) – Trasferta vietata per il rischio di incidenti tra tifosi durante la gara Ugento-Novoli, valevole per il campionato regionale di Eccellenza pugliese.

Ravvisato il concreto pericolo di azioni violente da parte delle tifoserie appartenenti alle squadre di calcio di Ugento e Novoli, analogamente a quanto avvenuto in occasione di precedenti incontri, non potendo escludere che si possano verificare gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione dell’incontro che si disputerà domenica prossima, 29 novembre, presso il campo sportivo di Ugento, il Questore di Lecce ha avanzato la proposta del divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nel comune di Novoli.

E ravvisate, pertanto, la necessità e l’urgenza di adottare le necessarie misure finalizzate ad assicurare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione della partita in questione il Prefetto di Lecce Natalino Manno, su concorde parere del Questore Gianpietro Lionetti, ha disposto oggi, con apposito provvedimento, il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nel comune di Novoli.