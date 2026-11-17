“Sono molto ottimista”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa risponde a una domanda sul pronunciamento della Corte Costituzionale atteso nei prossimi mesi sulla nuova legge elettorale. Le dichiarazioni sono contenute nell’intervista realizzata da Antonino Monteleone che andrà in onda questa sera nel corso di Filorosso, alle 21.15 su Rai 3 e RaiPlay.

Nel corso dell’intervista, La Russa si dice fiducioso sull’esito dell’esame da parte della Consulta, pur riconoscendo la possibilità di interventi correttivi da parte della Corte. “La Corte Costituzionale ha tutte le possibilità di fare dei piccoli aggiustamenti”, afferma. Il presidente del Senato difende quindi l’impianto della riforma elettorale approvata dalla maggioranza, ritenendo che il nuovo sistema favorisca la governabilità e la chiarezza del risultato elettorale.

“Poiché vince chi ha un voto in più, è praticamente impossibile che dopo ci sia un pareggio che porti a un governo tecnico. Questo è un grande vantaggio”, sostiene. E alla domanda se il nuovo sistema possa essere considerato una legge “antiammucchiata”, La Russa replica: “No, è una legge pro voto popolare”.