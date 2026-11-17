SANTA CESAREA TERME – Dalle grotte naturali di Santa Cesarea Terme alla cura quotidiana della pelle, passando per una vetrina digitale che punta a raggiungere clienti in tutta Italia e oltre confine. Lo storico stabilimento termale salentino apre il proprio shop online sul sito termesantacesarea.it e avvia una nuova fase di distribuzione della linea dermocosmetica: otto prodotti già utilizzati e apprezzati dagli ospiti della struttura, ai quali si aggiungeranno nuove formulazioni attualmente in fase di sviluppo.

Annunciata il 16 novembre, l’apertura dell’e-commerce rappresenta un passaggio strategico per la crescita dell’azienda. L’obiettivo è rendere più capillare la commercializzazione, rafforzare la presenza del marchio Terme di Santa Cesarea oltre i confini dello stabilimento pugliese e far conoscere a un pubblico più ampio le caratteristiche delle sue acque e il loro impiego nei trattamenti termali e cosmetici.

Al centro della proposta restano le acque sulfureo-salso-bromo-iodiche che sgorgano dalle grotte naturali della località salentina, conosciute da secoli per il loro utilizzo nelle cure termali. Ricche di oligoelementi e minerali, costituiscono l’elemento distintivo di una linea alla quale l’azienda attribuisce proprietà lenitive, rigeneranti, riequilibranti e di contrasto ai segni dell’invecchiamento cutaneo. Il nuovo canale di vendita nasce per portare questa esperienza nella routine quotidiana di cura e bellezza, rendendo i prodotti acquistabili anche a distanza.

La gamma disponibile al debutto comprende otto referenze, articolate nelle linee Viso, Corpo, Idratante e Terapeutico-Termale, con trattamenti destinati a esigenze differenti. Acqua Cesarea, acqua termale idratante e lenitiva spray della linea Idratante Viso e Corpo, racchiude l’essenza delle terme in un formato pratico da utilizzare durante la giornata. È proposta per idratare, rinfrescare e lenire la pelle, offrendo un gesto di cura da ripetere secondo necessità. La Crema viso, appartenente alla linea Idratante Viso, è il trattamento quotidiano studiato per nutrire in profondità l’epidermide, proteggerla e donarle luminosità.

Per le aree più delicate del volto, la linea Viso propone Siero & Contorno occhi, una formula concentrata dall’azione rivitalizzante e slow-aging, pensata per accompagnare la cura della pelle e contrastare i segni del tempo. Alla preparazione e alla cura della pelle prima e dopo l’esposizione solare è dedicato Booster Pre – Doposole, della linea Idratante Viso e Corpo. Il prodotto è studiato per preparare la cute al sole e reidratarla intensamente dopo l’esposizione, aiutando a contrastare arrossamenti e secchezza.

La Crema mani, inserita nella linea Corpo, offre un trattamento nutriente e protettivo per le mani screpolate o stressate, con l’obiettivo di restituire morbidezza ed elasticità. Sempre per il corpo, Gel Sollievo è la formulazione dall’azione rinfrescante e defaticante, proposta per attenuare la sensazione di affaticamento e donare immediata leggerezza a gambe e corpo.

La Crema per massaggi termale alla canfora, della linea Corpo con funzione decontratturante, è destinata al massaggio e viene presentata dall’azienda come un prodotto dall’azione distensiva, utile a sciogliere le tensioni muscolari e favorire il recupero fisico.

Completa l’offerta Beauty Dream – Essenza Emozionale, della linea Terapeutico-Termale: una proposta sensoriale che associa l’esperienza termale all’aromaterapia, con l’obiettivo di favorire il rilassamento e l’equilibrio psicofisico.

L’approdo sul web valorizza un percorso già avviato all’interno dello stabilimento. Le formulazioni, spiega l’azienda, sono state testate direttamente in struttura e hanno raccolto nel tempo l’apprezzamento di numerosi clienti e ospiti che le hanno provate durante i trattamenti. È su questa esperienza che le Terme di Santa Cesarea costruiscono ora l’ampliamento della distribuzione, mentre uffici e laboratori lavorano allo sviluppo di nuove referenze. L’intenzione è arricchire progressivamente il catalogo e rispondere a una gamma sempre più ampia di esigenze legate al benessere della pelle.

Il nuovo shop rafforza anche il rapporto con chi frequenta abitualmente le Terme. I clienti che hanno conosciuto i prodotti durante un soggiorno o un ciclo di trattamenti potranno riacquistarli comodamente durante tutto l’anno, proseguendo a casa le proprie abitudini di cura. Un acquisto che conserva anche una componente affettiva: il prodotto diventa un ricordo concreto dell’esperienza vissuta, dell’atmosfera dello stabilimento e della località salentina, un souvenir di benessere da ritrovare nei gesti quotidiani.

Per chi, invece, non ha ancora visitato Santa Cesarea Terme, l’e-commerce offre un primo contatto con la sua proposta dermocosmetica. Scoprire la linea significa avvicinarsi alla tradizione termale del territorio attraverso i prodotti, con la possibilità che questa esperienza diventi anche un invito a programmare un soggiorno dedicato alla salute e al relax sulla costa adriatica del Salento.