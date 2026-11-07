Food blogger in vetrina: cullurielli calabresi di Irene Milito

Oggi la rubrica “Food blogger in vetrina” ospita una blogger del sud Italia.

Ci spostiamo in Calabria, dove la cosentina Irene Milito, sin da piccola appassionata di cucina e vita sana, cura il blog http://www.irenemilito.it/, sulle cui pagine virtuali propone ricette super collaudate, realizzare con ingredienti sani e semplici, ma soprattutto con tanto amore e passione.

Irene condividerá con noi una ricetta calabrese tipica dei giorni di festa: i cullurielli calabresi.

Come nasce l’idea di aprire un blog?

Da quando ero bambina ho avuto la passione per la cucina e per tutto ciò che stava intorno a questo fantastico modo. Ho deciso di aprire il blog per raccogliere tutte le mie ricette e inoltre per poter dare dei consigli validi ai fan che mi seguono. Ho aperto questo blog in tre lingue proprio per dare spazio alle persone dei determinati paesi di poter leggere e appassionarsi alle mie ricette.

Cosa significa essere una food blogger?

Essere food blogger significa avere tanta tanta pazienza giorno dopo giorno e non scoraggiarsi mai di fronte alle mille difficoltà che ti si presentano. Per tenere aggiornato il mio blog ci vuole tantissimo tempo e lavoro, perché essendo in tre lingue devo aggiornalo su tre fronti. Non ho orari precisi per farlo, di solito ci lavoro dalla mattina alle 9 alla sera alle 8 (festivi compresi). Diciamo che la solidarietà tra noi food blogger è veramente rara, esistono pochissimi amici che ti stanno vicino in questo settore. Dietro ad ogni ricetta c’è uno studio particolare: bisogna documentarsi su quella ricetta o argomento, scegliere gli ingredienti, il pubblico a cui ci si vuole rivolgere… Dietro a questo mondo c’è tantissimo lavoro, in sostanza.

Quali sono le tue linee guida in cucina?

Non ho linee particolari, amo la cucina veloce, gli ingredienti semplici, ma buoni. Mi piace sperimentare nuovi ingredienti, ma adoro anche la cucina tradizionale della mia terra, la Calabria.

Ti ispiri a qualcuno quando realizzi le tue ricette?

Diciamo che quando realizzo le ricette calabresi mi ispiro a quelle dei miei parenti e anche ai vari giornali e libri che possiedo in casa.

Quali traguardi ti sei prefissata?

Ho aperto questo blog, un vero e proprio brand con il mio nome per poter fare della mia passione un lavoro a 360°. Il mio progetto futuro è quello di diventare famosa, chissà…

Cullurielli calabresi

Ingredienti:

• 1 kg di farina 00

• 1 kg di patate lesse

• 25 gr di lievito di birra

• sale

• acqua q.b.

• olio di semi per friggere

Procedimento:

Lavate e lessate le patate, poi scolatele e sbucciatele.

Schiacciate le patate con lo schiacciapatate, raccogliendo la purea in una grande ciotola e aggiungete la farina, il lievito di birra, sciolto in una parte di acqua con il sale, e iniziate a mescolare gli ingredienti aggiungendo l’acqua poco per volta, fino a raggiungere una consistenza morbida. Proseguite impastando con le mani fino a ottenere un composto omogeneo e liscio, aggiungendo un po’ di farina quando è necessario.

Le patate sono appiccicose e ogni tanto vi dovete infarinare le mani per lavorare bene l’impasto.

La quantità di acqua dipende dal grado di assorbimento della farina e dalle patate che utilizzate, quindi bisogna regolarsi aumentando o diminuendo la quantità d’acqua indicata fino a ottenere l’impasto morbido e omogeneo.

Quando l’impasto non si attacca più alle mani è pronto per lasciarlo lievitare.

Ponete l’impasto sulla spianatoia e copritelo con un grande strofinaccio o tovaglia, lasciandolo riposare in un luogo caldo e privo di corrente per circa 2 o 3 ore.

Una volta che l’impasto è raddoppiato, tagliate delle strisce larghe 3-4 cm e formate delle piccole ciambelle, secondo la grandezza che volete ottenere.

Poi, arrotolate l’impasto con le mani infarinate sulla spianatoia, anch’essa leggermente infarinata, poiché l’impasto è piuttosto appiccicoso anche dopo lievitato e formate le ciambelle.

Finite di fare tutte le ciambelle, mettete a scaldare l’olio in una padella profonda e quando avrà raggiunto la giusta temperatura, delicatamente con le mani tuffateli nell’olio.

Fate dorare da un lato e poi giratele e fate dorare dall’altro lato, infine sollevatele una per volta con una schiumarola e adagiate le ciambelle in un contenitore rivestito di carta assorbente, tenendole al caldo finché non terminate di friggerle tutte.

Servitele calde.

Sono ottime e morbide anche il giorno dopo se sono conservate coperte con la pellicola trasparente per alimentari.

Si possono anche scaldare nel forno per pochi minuti.

a cura di Claudia Forcignanò