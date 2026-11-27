MINERVINO DI LECCE – Comunicato l’avvio ufficiale del procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale dei Riti delle Tavole di San Giuseppe. Il tavolo, convocato martedì 17 novembre dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto ha riunito i dieci comuni interessati: insieme a Minervino di Lecce anche San Cassiano, Uggiano la Chiesa, Otranto, Poggiardo, Giurdignano, Palmariggi, Giuggianello, Santa Cesarea Terme e Muro Leccese, nei cui territori la tradizione delle Tavole è profondamente radicata.

Nello specifico, si tratta del procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, avviato per le finalità di tutela delle espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali. Il procedimento riguarda l’individuazione di oggetti, strumenti o arredi connessi ai riti, in considerazione del valore testimoniale, storico ed etnoantropologico in essi riconosciuto.

L’iter, che prevede ora la possibilità per i Comuni interessati di presentare memorie scritte e documenti pertinenti, si concluderà entro 120 giorni dalla data di invio della comunicazione.

«Accogliamo con grande attenzione l’avvio del procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale dei Riti delle Tavole di San Giuseppe. È un percorso che coinvolge i Comuni nei quali questa tradizione è storicamente radicata e che riconosce il valore della collaborazione: lavorare insieme significa tutelare un patrimonio condiviso e, al tempo stesso, promuovere il territorio con una visione comune.

Questa unità non appiattisce le differenze tra le comunità: le valorizza. Ogni comune custodisce forme e accenti propri, che contribuiscono alla ricchezza della tradizione. A Minervino di Lecce, la Tavola itinerante rappresenta in modo particolare il legame tra la dimensione intima della devozione familiare e l’incontro con pellegrini, visitatori e viaggiatori. È un’occasione per far conoscere e raccontare le Tavole di San Giuseppe, mantenendone vivo il significato religioso e comunitario», dichiara il sindaco di Minervino di Lecce Antonio Marte.

L’Amministrazione comunale di Minervino di Lecce è intanto al lavoro per definire il programma delle Tavole 2027, che si svolgeranno dal 13 al 19 marzo prossimi.