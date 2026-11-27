LECCE – Sabato 28 novembre alle ore 20.45 i Cantieri Koreja ospitano la prima regionale de L’OMBRA PERDUTA DI PETER SCHLEMIHL, spettacolo di e con Marco Baliani, la regia di Maria Maglietta e il paesaggio sonoro e luminoso di Mirto Baliani.

Che cosa siamo disposti a perdere pur di ottenere tutto ciò che desideriamo? E che cosa resta di noi quando, nel tentativo di conquistare il mondo, rinunciamo a una parte essenziale della nostra identità?

È da queste domande che prende forma lo spettacolo che Marco Baliani scrive e interpreta ispirandosi a Storia meravigliosa di Peter Schlemihl di Adelbert von Chamisso, racconto fantastico dell’Ottocento che, attraverso una vicenda apparentemente fiabesca, interroga con sorprendente attualità il rapporto tra individuo e società, ambizione e fragilità, desiderio di appartenenza e libertà.

Figura centrale del teatro di narrazione italiano, Marco Baliani ha costruito nel corso della sua ricerca un linguaggio scenico in cui la parola non si limita a raccontare, ma diventa azione, corpo, immagine e relazione con chi ascolta. Il suo lavoro attraversa la memoria individuale e collettiva, le contraddizioni della società e le possibilità del teatro di dare forma a ciò che spesso resta invisibile. Con L’ombra perduta di Peter Schlemihl, prosegue il percorso di ricerca sull’oralità narrante già esplorato in Trincea e Una notte sbagliata, aprendo nuove prospettive sul rapporto tra voce, immaginazione e presenza scenica.

Il giovane Peter Schlemihl compie un patto che sembra offrirgli una soluzione semplice a ogni difficoltà: cede la propria ombra in cambio di una ricchezza illimitata. Quello che appare come un affare vantaggioso si trasforma presto in una condanna. Privato di ciò che lo rende riconoscibile agli occhi degli altri, Peter scopre che la ricchezza non basta a garantirgli un posto nel mondo.

La sua ombra scomparsa diventa il segno visibile di una perdita più profonda: quella di una parte di sé, della possibilità di vivere pienamente tra gli altri senza essere costretto a nascondersi.

Nella rilettura di Baliani, la parabola di Peter supera i confini del racconto fantastico e si trasforma in una riflessione sul nostro presente. È la storia di un passaggio difficile, quello dalla giovinezza all’età adulta, quando le speranze di futuro si scontrano con la durezza della realtà e la tentazione di trovare scorciatoie rischia di compromettere ciò che abbiamo di più prezioso.

Di fronte alle porte che si chiudono e alle promesse di successo, Peter sceglie di saltare la fatica del cammino, convinto che la ricchezza possa restituirgli ciò che la vita sembra negargli. Ma il prezzo del suo gesto è altissimo.

La sua storia parla anche di noi, di una società che misura il valore delle persone attraverso ciò che possiedono, producono ed esibiscono, alimentando una corsa incessante verso un sempre maggiore accumulo. In questo sistema, l’ombra diventa una potente metafora di ciò che rischiamo di sacrificare per adeguarci alle aspettative collettive: la nostra unicità, la capacità di ascoltarci, il diritto di non coincidere con i modelli dominanti.

In questo spettacolo, la narrazione si sviluppa come un paesaggio in cui nulla è completamente stabile: la vicenda di Peter, sospesa tra realtà e dimensione fantastica, si intreccia con una partitura sonora e luminosa che mette in discussione la linearità del racconto. La regia di Maria Maglietta accompagna questo percorso, mentre il paesaggio sonoro e luminoso ideato da Mirto Baliani trasforma luci, ombre e suoni in elementi drammaturgici, capaci di amplificare le inquietudini del protagonista e di aprire nuovi spazi alla percezione.

La luce diventa suono, il suono sembra generare immagini, la voce conduce lo spettatore in una dimensione in cui vedere non è più sufficiente. Occorre ascoltare, lasciarsi attraversare dalle parole, completare con la propria immaginazione ciò che la scena suggerisce senza mostrarlo interamente.

È un invito a immaginare ascoltando, come scrive lo stesso Baliani: un’esperienza teatrale in cui il racconto non offre risposte definitive, ma lascia affiorare domande, contrasti e zone d’ombra.

Perché forse l’ombra non è soltanto ciò che ci segue, ma anche ciò che ci appartiene più profondamente. E perderla significa smarrire il legame con la nostra storia, con le nostre contraddizioni, con quella parte di noi che non può essere comprata né sostituita.

Marco Baliani, (Verbania, 6 luglio 1950) è attore, drammaturgo, regista teatrale e scrittore italiano.

Assieme a Maria Maglietta, nel 1975 fonda il gruppo Ruotalibera, attivo a Roma nell’ambito dell’animazione teatrale e del teatro-ragazzi. Con lo spettacolo Kohlhaas del 1989, attraverso un originale percorso di ricerca, dà vita al teatro di narrazione che segna la scena teatrale italiana. Figura eclettica e complessa del teatro italiano contemporaneo, ha sperimentato drammaturgie corali creando spettacoli-evento per molti attori, come Come gocce di una fiumana (premio IDI per la regia), o Antigone delle città, spettacolo di impegno civile sulla strage di Bologna del 2 agosto, o ancora dirigendo progetti come I Porti del Mediterraneo con attori provenienti da diversi paesi dell’area mediterranea. Parallelamente ha proseguito una personale ricerca nell’ambito della narrazione realizzando spettacoli come Tracce, Corpo di Stato e Frollo, protagonisti di fortunate tournée e tuttora nel repertorio di Baliani.

Tra il 2012 e il 2015, con Marco Balsamo e Stefano Accorsi, dà vita al progetto Grandi italiani: nascono gli spettacoli Giocando con Orlando e Decamerone. Vizi virtù passioni, in cui Baliani è regista e autore delle due riscritture.

Nel 2015, nella ricorrenza del centenario del primo conflitto mondiale, è protagonista dello spettacolo Trincea, per cui ha vinto il premio Franco Enriquez come migliore interpretazione. Questo spettacolo ha dato avvio al ciclo della post-narrazione, evoluzione di fatto del teatro di narrazione. Fa parte di questo filone anche lo spettacolo Una notte sbagliata, sempre prodotto da Marche Teatro, che vede Baliani nei doppi panni di interprete e autore. Nell’anno della pandemia, Baliani scrive e dirige lo spettacolo L’attore nella casa di cristallo, andato in scena dal 15 giugno 2020, giorno della riapertura dei teatri, nel piazzale davanti al Teatro delle Muse di Ancona. Lo spettacolo è diventato anche un libro, uscito per Titivillus Edizioni.

Nel 2017, Baliani è chiamato a dirigere lo spettacolo Sette contro Tebe andato in scena al Teatro Greco di Siracusa nell’ambito del 53esimo ciclo di rappresentazioni classiche. Lo spettacolo è stato poi replicato alle Terme di Baia per il Napoli Teatro Festival Italia e al Teatro Romano di Verona. Destinato a grandi spazi anche lo spettacolo Quinta stagione del 2021, tratto dall’omonimo poema di Franco Marcoaldi e andato in scena al Teatro Grande di Pompei, con le scene di Mimmo Paladino, il paesaggio sonoro di Mirto Baliani e la produzione del Teatro di Napoli.

Inoltre, Marco Baliani ha firmato come autore librettista e regista le opere liriche contemporanee Il sogno di una cosa e Corpi eretici, su musiche di Mauro Montalbetti. Nel 2021 ha curato la regia dell’opera Gianni Schicchi, presentato da Marche Teatro, con la direzione musicale di Marco Guidarini.

Per il cinema è stato diretto da registi quali Francesca Archibugi, Roberto Andò, Saverio Costanzo, Cristina Comencini e Mario Martone. Come scrittore ha pubblicato romanzi, racconti e saggi tra cui Ho cavalcato in groppa ad una sedia (Titivillus edizioni) e per la Rizzoli Corpo di stato, Pinocchio Nero, L’Amore Buono, Nel Regno di Acilia, La metà di Sophia, e L’occasione. Nel 2021 è uscito per Bompiani La pietra oscura, fantasy ecologista che ha come protagonisti cinque ragazzi negli ultimi mesi della terza media, prima che ognuno prenda poi quella che sarà la propria strada.

L’OMBRA PERDUTA DI PETER SCHLEMIHL

di e con Marco Baliani

paesaggio sonoro e luminoso Mirto Baliani

regia Maria Maglietta

organizzazione e promozione Ilenia Carrone

una coproduzione Casa degli Alfieri, Accademia Perduta / Romagna Teatri, Tib Teatro

Strade Maestre 2026-2027 è un progetto di Koreja realizzato con il sostegno di Ministero della Cultura, Unione Europea, Coesione Italia 21-27 Puglia, FSC, Repubblica Italiana, Regione Puglia (Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione); Piiil Cultura, Comune di Lecce e con il contributo Adisu Puglia.