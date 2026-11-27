Salento – Carlo Rocchi, 13 anni, coltiva fin da piccolo una grande passione per lo sport. Il suo percorso sportivo inizia con il calcio, disciplina che pratica sin da bambino e che ancora oggi continua a portare avanti con entusiasmo.

All’età di 9 anni si avvicina al mondo del CrossFit, iniziando a frequentare le classi dedicate ai bambini presso La Scuderia Élite Fitness di Cavallino.

Fin dai primi anni Carlo dimostra ottime capacità atletiche, una particolare predisposizione per gli esercizi di forza e una naturale attitudine ai movimenti della pesistica olimpica. La sua costanza, la curiosità e la voglia di migliorarsi lo portano a compiere progressi significativi, tanto da intraprendere gradualmente un percorso di allenamento sempre più strutturato.

A settembre 2025 inizia ad allenarsi nelle classi insieme agli adulti, affiancando ai normali allenamenti di CrossFit anche le lezioni del Barbell Club, il programma della Scuderia dedicato allo sviluppo della forza e della tecnica nella pesistica olimpica.

La combinazione di queste attività rappresenta una fase importante della sua crescita, permettendogli di migliorare sensibilmente il proprio livello atletico, sviluppando forza, coordinazione, tecnica e consapevolezza dei movimenti.

A maggio 2026 il suo percorso compie un ulteriore salto di qualità. Le capacità dimostrate nella pesistica olimpica portano a introdurre nella sua preparazione delle lezioni individuali specifiche, seguite personalmente da Lorenzo Pulli, fondatore e head coach della Scuderia. Il lavoro si concentra principalmente sul perfezionamento tecnico dello strappo e dello slancio, con l’obiettivo di valorizzare il suo talento e accompagnarlo nella crescita agonistica.

Carlo affronta questa nuova fase con grande impegno, continuando contemporaneamente a praticare calcio e a frequentare le classi di CrossFit. Tre attività differenti che riesce a conciliare con la scuola e gli impegni quotidiani, dimostrando una forte passione per lo sport.

I progressi ottenuti si traducono presto anche nei primi risultati agonistici, fino alla qualificazione alle finali nazionali di pesistica olimpica del 29 novembre 2026 a Lignano Sabbiadoro, alle quali arriva occupando la seconda posizione nel ranking nazionale della propria categoria.

Il suo percorso è frutto di una combinazione di talento, impegno personale e costanza, sostenuta dalla famiglia e dal lavoro dello staff tecnico della Scuderia, che lo ha accompagnato nelle diverse fasi della sua crescita sportiva.

Da una classe di CrossFit per bambini a una finale nazionale di pesistica olimpica: in pochi anni Carlo ha trasformato una semplice curiosità in una vera passione, dimostrando come la voglia di imparare e migliorarsi possa aprire opportunità importanti anche a una giovanissima età.

Un percorso ancora agli inizi, con tanti obiettivi da raggiungere ed esperienze da vivere.