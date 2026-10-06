Abitare il Jazz, Javier Girotto in concerto

CARMIANO (Lecce) – Prosegue la rassegna Abitare il jazz, progetto vincitore del bando “Promozione della musica jazz” realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e ideato e promosso da Associazione Culturale Cromatica aps con il patrocinio della Provincia di Lecce e la direzione artistica del Maestro Fulvio Palese.

Dopo la seconda residenza artistica, conclusasi con il concerto di Fulvio Palese Quartet, continuano i laboratori con la terza residenza dal 4 al 10 ottobre. Quest’ultima è dedicata al tema dell’improvvisazione, nucleo essenziale del linguaggio jazzistico contemporaneo, e ha come focus la ricerca timbrica, l’interplay e le tecniche estemporanee applicate alla creazione collettiva. I primi cinque giorni sono incentrati sul lavoro creativo attraverso laboratori aperti a musicisti e uditori e su sessioni guidate presso l’istituto I.C.S. “G.Zimbalo” con il coinvolgimento dei ragazzi.

Nelle giornate di venerdì 9 e di sabato 10 ottobre è prevista la partecipazione del Maestro Javier Girotto, che lavorerà con gli allievi del Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce, con i musicisti e con gli uditori attraverso sessioni guidate. Sabato 10 ottobre alle 20.30, a conclusione della residenza, il Maestro si esibirà in un concerto finale presso il Cineteatro Lumière di Carmiano.

Il concerto, realizzato in collaborazione con il Conservatorio, è incentrato su alcune delle più recenti produzioni discografiche del celebre musicista italo-argentino che, oltre ad essere sassofonista, è anche un eccellente compositore ed arrangiatore di fama internazionale. Ad accompagnarlo ci sarà una small jazz orchestra coordinata dal Maestro Stefano Mangia e composta da allievi, ex allievi e docenti del Conservatorio.

Javier Girotto, protagonista di questa terza residenza, ha suonato e suona nei più importanti festival, teatri, rassegne e club italiani e del mondo. Ha registrato più di 55 dischi a suo nome e più di 200 come guest; ha suonato in 4 continenti e in oltre 50 Paesi e ha collaborato con numerosi artisti.

Abitare il jazz proseguirà con l’ultima residenza artistica in programma dall’11 ottobre al 17 ottobre 2026.

L’Associazione Cromatica aps è un’organizzazione socio-culturale, senza scopo di lucro, nata a Lecce nel 2014, che vede Annamaria Saracino in veste di presidente e Maria Grazia Bascià con funzioni di direttrice artistica. Vincitrice di diversi bandi a livello regionale e nazionale, ha l’obiettivo di divulgare la cultura musicale nel territorio attraverso la produzione e la direzione artistica di eventi, concerti, rassegne, manifestazioni, festival jazz e laboratori musicali ludico-ricreativi, indirizzati anche alla scuola primaria e dell’infanzia. Dal 2026, inoltre, collabora con il Polo dell’inclusione di San Donato di Lecce. Nel corso degli anni ha costruito un’identità autorevole nel panorama musicale e culturale pugliese, diventando un punto di riferimento per progetti artistici a forte impatto educativo, sociale e territoriale e concretizzando partnership con enti pubblici, scuole, conservatori, fondazioni e altri soggetti del Terzo Settore.

Terza residenza artistica

Dal 4 ottobre al 10 ottobre 2026

Javier Girotto in concerto

Sabato 10 ottobre, ore 20.30

Cineteatro Lumière, Carmiano

Ingresso libero