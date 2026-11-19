GALLIPOLI – I lavori di ristrutturazione del Castello di Gallipoli hanno rappresentato l’occasione per recuperare e valorizzare un importante capitolo della memoria storica cittadina. Proprio nel corso degli interventi eseguiti all’interno dell’antica fortezza sono state rinvenute tre targhe commemorative riconducibili alla presenza della Guardia di Finanza nella storica struttura.

L’Amministrazione Comunale ha accolto la proposta di assegnare i tre manufatti alla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza, consentendo così di preservare e tramandare testimonianze dal significativo valore storico e simbolico per l’intero territorio.

La fortezza ha costituito per decenni un importante presidio del Corpo, ospitando la Compagnia e l’allora Squadriglia Navale della Guardia di Finanza fino al maggio del 2000, quando i Reparti si trasferirono nell’attuale sede operativa. Una presenza che ha lasciato un segno profondo nella storia dell’antica struttura e nel rapporto tra le Fiamme Gialle e la comunità gallipolina.

Le tre targhe hanno ora trovato una collocazione definitiva presso la caserma “Fin. Salvatore None”, sede della Sezione Operativa Navale di Gallipoli. L’iniziativa intende preservare la memoria del servizio navale svolto dal Corpo e consolidare il legame con il territorio, testimoniato nel corso degli anni dall’impegno nel contrasto ai traffici illeciti, dal contrabbando alla tratta di esseri umani.

L’intesa è stata suggellata da una sobria cerimonia ufficiale, svoltasi nella suggestiva Sala Ennagonale del fortino, alla presenza del Comandante Regionale Puglia, Gen. D. Antonio Nicola Quintavalle Cecere, del Sindaco Avv. Flavio Fasano e del dirigente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto. Alla cerimonia hanno preso parte il Comandante del Reparto Aeronavale Puglia, Gen. B. Armando Franza e il Comandante Provinciale di Lecce, Col.s.PEF Ortensia Fedeli.