Santoro a un passo dal sogno mondiale: il leccese sfida il britannico Norman per il campionato del mondo Ibe

Ci sono appuntamenti che valgono una carriera, serate destinate a lasciare un segno indelebile nella storia dello sport. Per Antonio Santoro, il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli. Domenica 8 novembre, sul ring di Merine, il pugile leccese avrà davanti a sé l’occasione più prestigiosa della sua lunga avventura professionistica: conquistare il titolo mondiale IBE dei pesi welter e scrivere una pagina memorabile per la boxe salentina. Dall’altra parte delle corde ci sarà il britannico Louis Cole Norman, avversario chiamato a contendere al pugile di Lecce una cintura dal valore enorme. Dieci riprese, un limite di peso fissato a 67 chilogrammi e un verdetto che potrebbe trasformare anni di sacrifici, allenamenti e battaglie in un traguardo straordinario.

La cornice dell’evento sarà la palestra dell’Istituto Comprensivo «Cosimo De Giorgi» di Merine, frazione di Lizzanello, pronta ad accogliere una serata interamente dedicata alla noble art. La manifestazione porta la firma della Pugilistica Quero Taranto, in sinergia con GBC Promotion e Santoro Team, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Lizzanello. A presentare la kermesse sarà Manuela Sparapano. Il programma promette spettacolo fin dalle prime battute, con una ricca successione di incontri dilettantistici e semiprofessionistici destinati ad accompagnare il pubblico verso il confronto più atteso. Tra i protagonisti ci sarà anche Nicolas Santoro, figlio del campione leccese, reduce dalla conquista del titolo regionale Elite. Per lui è in programma un confronto semiprofessionistico contro un avversario proveniente dal Lazio. Una presenza che aggiunge un significato particolare alla serata: padre e figlio, due generazioni di pugili, uniti dalla stessa passione e protagonisti sul medesimo palcoscenico. Per Antonio Santoro, classe 1982, sarà il ventinovesimo incontro da professionista. La sua storia sul ring comincia nel 2011 e racconta un cammino costruito con determinazione, tra successi, ostacoli e ripartenze. Il bilancio parla di 19 vittorie, 8 sconfitte e un pareggio, numeri che testimoniano la solidità di un atleta capace di mantenersi competitivo nel corso degli anni. Ma il suo palmares racconta anche di una crescita costante e di ambizioni mai accantonate. Nel giugno 2025 è arrivata la conquista del titolo Internazionale IBE Local, seguita nell’aprile 2026 dall’affermazione intercontinentale IBE. Ora, davanti al pubblico salentino, si presenta l’opportunità di compiere il salto più importante: mettere le mani sulla corona mondiale. La preparazione è stata intensa e meticolosa. Santoro ha lavorato sotto la guida tecnica di Andrea Presicce, affinando condizione atletica, ritmo e strategia, senza trascurare il confronto in palestra con avversari di assoluto valore. Tra gli sparring partner anche Giuseppe Carafa, pluricampione italiano, prezioso riferimento nel percorso di avvicinamento alla sfida iridata. Nel suo angolo ci saranno i maestri Aldo Quero e Andrea Presicce della Helios Team, pronti a sostenerlo e indirizzarlo durante ogni fase di un match che si preannuncia combattuto. Dall’altra parte, Norman cercherà di rovinare la festa al beniamino di casa, presentandosi a Merine con l’obiettivo di conquistare la cintura e imporsi in territorio avversario. L’attesa cresce, il pubblico si prepara a fare la propria parte e il ring è pronto a diventare il centro di una notte speciale per tutto il movimento pugilistico pugliese. Per Santoro non sarà soltanto una sfida contro un avversario internazionale. Sarà il momento di mettere alla prova un’intera carriera, di raccogliere il frutto di anni di sacrifici e di inseguire quel traguardo che ogni pugile sogna almeno una volta nella vita. La cintura mondiale è lì, a pochi passi. Dieci riprese separano Antonio Santoro dal sogno più grande. A Merine, domenica sera, il Salento intero farà il tifo per lui.