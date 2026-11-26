LECCE – Dai roghi di rifiuti nel Salento al futuro di Lecce, fino al ruolo degli algoritmi nella vita quotidiana. Sono i temi della terza edizione del MIND Festival, il Festival delle menti indipendenti, in programma da venerdì 27 a domenica 29 novembre. Le prime due giornate si terranno alle Officine Culturali Ergot, mentre l’ultimo appuntamento sarà una colazione sociale da Alimenta Bar Sociale. Il programma propone dibattiti e incontri gratuiti, aperti alla partecipazione di cittadini, associazioni e professionisti.

Si comincia venerdì alle 18 alle Ergot con “Una terra da difendere, una cultura da diffondere”. Al centro del dibattito, moderato dal vicepresidente di MIND Alessio D’Elia, ci saranno l’abbandono dei rifiuti e i roghi, con un confronto sulle responsabilità che vanno dall’inciviltà ai fenomeni criminali e sulle ricadute per la salute e l’ambiente. Interverranno Filomena My, presidente di Legambiente Leverano e Terra d’Arneo, e Daniela Salzedo, presidente di Legambiente Puglia. Con loro ci saranno Emanuele Larini del Comitato Prevenzione Incendi Salento, il giornalista Stefano Martella, Toni Casilli dell’associazione The Green March e Giampaolo Falco, ex consigliere comunale di Cavallino da tempo impegnato sui temi ambientali e sulla questione dei rifiuti.

Sabato alle 17, sempre alle Officine Culturali Ergot, “Lecce oltre la cartolina” porterà la discussione su come si vive la città e su quali scelte possano migliorarla. L’incontro, patrocinato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce, sarà guidato da Eugenio Elia, referente di MIND per Turismo, Attività produttive, Sport e Cultura. Il presidente dell’Ordine, Franco De Lorenzi, introdurrà il contributo degli architetti al confronto su identità urbana, qualità della vita e prospettive di sviluppo. L’obiettivo è raccogliere proposte che tengano insieme le esigenze di chi abita e lavora a Lecce, la qualità degli spazi e la sostenibilità delle scelte. Parteciperanno anche Roberto De Donno, esperto di marketing territoriale, e Leonardo Avantaggiato, dottore commercialista.

Domenica alle 10 il festival si sposterà da Alimenta Bar Sociale per “Social e socialità”, una colazione dedicata all’intelligenza artificiale, agli algoritmi e alla sicurezza in rete. L’ingegnere Matteo Gnoni, referente di MIND per Innovazione, Mobilità e Intelligenza artificiale, illustrerà opportunità e limiti dell’IA. Elena Palamone, responsabile di MIND per Welfare, Politiche sociali e giovanili, parlerà dei rischi legati alla vita online e delle nuove forme di disagio. A chiudere il festival sarà il presidente di MIND Alberto Siculella, consulente, docente e giornalista, con un intervento di educazione digitale e indicazioni pratiche per usare i social e navigare in rete con maggiore consapevolezza.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. La registrazione è obbligatoria e può essere effettuata online oppure all’ingresso, prima dell’inizio di ciascun incontro, fino a esaurimento dei posti.