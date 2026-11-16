Tre convenzioni per rafforzare il presidio del territorio. La polizia locale supera i confini comunali e mette in rete le proprie risorse

Un cambio di passo nell’organizzazione dei servizi di sicurezza urbana e nel ruolo delle Polizie Locali, fondato sulla collaborazione tra Amministrazioni comunali e sul superamento dei tradizionali confini territoriali. La Prefettura di Lecce ha trasmesso ai Comuni della provincia tre proposte di convenzione per la gestione associata delle funzioni di Polizia Locale, con l’obiettivo di mettere a disposizione dei Sindaci strumenti concreti per rafforzare il presidio dei rispettivi territori, ottimizzare le risorse umane e strumentali e rispondere alle crescenti esigenze di sicurezza delle comunità.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che le criticità legate alla disponibilità di personale e alle dimensioni dei singoli Comandi non possono essere affrontate efficacemente attraverso interventi isolati. Occorre una visione più ampia, capace di mettere in rete le professionalità esistenti, coordinare gli interventi e garantire una presenza più continua e qualificata sul territorio.

È una prospettiva che trova già un riscontro concreto nell’esperienza maturata lungo la litoranea, dove il modello della collaborazione tra Polizie Locali sta dimostrando la propria efficacia, consentendo un presidio dinamico che supera i confini amministrativi dei singoli Comuni e permette di utilizzare in maniera più razionale le risorse disponibili. Un’esperienza che può diventare la base per un modello organizzativo più strutturato, esteso ad altri ambiti e ad altre esigenze operative.

La prima convenzione riguarda la gestione associata delle funzioni di Polizia Locale e prevede la possibilità di costituire un Corpo intercomunale, con una struttura organizzativa e operativa capace di coordinare personale, mezzi e risorse dei Comuni aderenti.

La creazione di un presidio intercomunale, con una task force di pronta reperibilità dedicata al controllo della circolazione e alla rilevazione dei sinistri stradali nelle fasce notturne dei fine settimana, consentirebbe di assicurare una presenza più efficace e continuativa sul territorio, superando le difficoltà legate alla limitata disponibilità di personale dei singoli Comuni.

Un modello che avrebbe ricadute positive sull’intero sistema della sicurezza: una Polizia Locale più organizzata, presente e capace di operare in forma coordinata può infatti farsi carico di una quota maggiore di attività di controllo e presidio, sollevando Polizia di Stato e Carabinieri da alcuni compiti di competenza locale e permettendo loro di concentrare maggiormente uomini e mezzi sulla prevenzione e sul contrasto dei reati, compresi quelli predatori.

La seconda convenzione riguarda specificamente lo svolgimento associato delle funzioni di Polizia amministrativa locale, commerciale e tributaria.

L’obiettivo è rafforzare la capacità dei Comuni di effettuare controlli coordinati sugli esercizi pubblici e sulle attività economiche, verificando il rispetto degli orari di apertura e chiusura, del divieto di vendita di alcolici ai minori, delle disposizioni sull’occupazione del suolo pubblico, della normativa antincendio e degli obblighi amministrativi e tributari, compreso il versamento della TARI.

Particolare attenzione è riservata alla sicurezza dei pubblici esercizi, dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo e alle manifestazioni aperte al pubblico, che la tragedia di Crans-Montana in Svizzera ha drammaticamente riportato al centro dell’attenzione.

In questo contesto, la gestione associata consente di programmare controlli congiunti, rafforzare la presenza nelle ore serali e notturne, soprattutto nei fine settimana e durante la stagione turistica, e uniformare le procedure di verifica. Una maggiore capacità di controllo significa anche tutelare gli operatori economici che rispettano le regole, contrastare le situazioni di irregolarità e garantire condizioni di concorrenza più eque.

La terza convenzione è specificamente rivolta ai Comuni costieri e riguarda la gestione associata delle funzioni di Polizia Locale per il contrasto all’abusivismo demaniale.

La stagione estiva e i rilevanti flussi turistici nella provincia di Lecce impongono un’attività di vigilanza particolarmente attenta sulle spiagge, sugli stabilimenti balneari, sulle attività di noleggio delle attrezzature da spiaggia e sul corretto utilizzo delle concessioni demaniali marittime.

Il valore delle tre convenzioni va, tuttavia, oltre i singoli ambiti di intervento. La loro applicazione può contribuire a cambiare concretamente il modo di organizzare i servizi di Polizia Locale, favorendo una maggiore interscambiabilità degli operatori, procedure uniformi e una più efficace distribuzione delle attività tra i diversi Comandi.

In tale quadro si pone, del resto, anche l’accordo di collaborazione approvato dai Comuni attraversati dalla c.d. “Litoranea Otranto-Santa Maria di Leuca”, che ha consentito l’unione delle forze e l’estensione delle attività di controllo delle Polizie Locali dei Comuni di Otranto, Santa Cesarea Terme, Castro, Diso, Andrano, Gagliano del Capo, Tricase, Tiggiano, Corsano, Alessano e Castrignano del Capo, al fine di verificare il pieno rispetto dell’ordinanza prefettizia di divieto di transito ai motocicli di cilindrata superiore a 125 cc.

Nell’arco di queste prime due settimane di operatività dell’ordinanza, i servizi congiunti svolti lungo le Strade Provinciali 87 e 358 nei fine settimana del 7-8 e del 13-15 novembre hanno confermato la piena efficacia di questo modello operativo: sono stati infatti controllati complessivamente 303 veicoli (tra cui 264 autovetture, 26 motocicli fino a 125 cc e 13 motocicli di cilindrata superiore) e accertate 32 violazioni al Codice della Strada. Nel dettaglio, 16 sanzioni hanno riguardato i motocicli oltre i 125 cc — prevalentemente per l’inosservanza del divieto di transito, oltre a violazioni per mancata revisione, inottemperanza all’alt e irregolarità legate alla targa prova e ai dispositivi di scarico — mentre altre 16 sanzioni sono state elevate nei confronti di automobilisti. Risultati significativi, resi possibili dall’impiego coordinato delle pattuglie delle Polizie Locali insieme alla Polizia Stradale e alla Polizia Provinciale, che dimostrano come il presidio interforze e intercomunale garantisca un’azione di prevenzione e controllo capillare a tutela della sicurezza stradale.

Le convenzioni rappresentano anche un segnale importante di responsabilità istituzionale da parte dei sindaci e dei Comandi di Polizia Locale.

È una scelta che richiede disponibilità, fiducia reciproca e capacità di lavorare insieme, ma che può produrre benefici concreti per tutti i territori coinvolti.

Ai sindaci viene offerto uno strumento giuridico e organizzativo per affrontare criticità che, soprattutto nei Comuni più piccoli, derivano da organici limitati e difficoltà nel garantire una presenza costante della Polizia Locale. La sicurezza è un bene comune e non può essere considerata una responsabilità esclusiva delle Forze dell’Ordine. Richiede l’impegno coordinato di tutte le istituzioni, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze.

È questa la direzione nella quale si muove il progetto delle tre convenzioni: trasformare la collaborazione tra Comuni in uno strumento stabile di sicurezza, prevenzione e tutela delle comunità.