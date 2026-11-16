LECCE – Ottant’anni di vita, una passione senza tempo e una lunga storia legata alla pallacanestro leccese. Tonino Fiorentino festeggia un importante traguardo anagrafico, portando con sé il patrimonio di un’esperienza che ha attraversato generazioni e lasciato un segno significativo nel basket salentino.

Prima ancora di diventare un apprezzato allenatore, Fiorentino aveva vissuto la pallacanestro da protagonista sul parquet. Negli anni Settanta fu infatti una delle bandiere della Libertas Lecce, legando il proprio nome a una stagione importante della pallacanestro cittadina. Una passione che, successivamente, avrebbe continuato a coltivare e trasmettere dalla panchina, diventando un punto di riferimento per il movimento cestistico locale.

Il suo percorso sportivo e umano ha ricevuto anche un importante riconoscimento istituzionale. Nel 2022, il Comune di Lecce gli ha conferito il Premio Città di Lecce alla carriera sportiva, nell’ambito della manifestazione dedicata alle eccellenze sportive e sociali del territorio. Un tributo al lungo impegno profuso nella pallacanestro e al contributo offerto alla crescita dello sport cittadino.

Da giocatore ad allenatore, una vita vissuta con il basket nel cuore, attraverso stagioni, esperienze e generazioni di atleti. Una storia che merita di essere celebrata anche nel giorno del suo ottantesimo compleanno.

A Tonino Fiorentino gli auguri più sinceri, con l’auspicio che possa continuare a vivere la sua grande passione circondato dall’affetto degli amici, degli sportivi e di tutta la comunità cestistica leccese.