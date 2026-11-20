Lecce – In vacanza nel Salento, è stata arrestata poiché destinataria di un ordine di carcerazione

Nella giornata di mercoledì scorso, 18 novembre, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di una donna di 31 anni, residente a Milano.

Intorno alle ore 11 gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, su indicazione della Centrale operativa della Questura, sono intervenuti presso una struttura ricettiva di Lecce, dove la donna risultava alloggiata.

Una volta identificata, gli agenti della Squadra Volanti hanno appreso che era destinataria del provvedimento restrittivo. Il provvedimento trae origine da un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare, revocato il decreto di sospensione dell’esecuzione e disposto la carcerazione per l’espiazione di una pena di sette mesi, emessa a seguito di guida sotto l’influenza di alcol, con traduzione nell’istituto penitenziario più vicino al luogo dell’arresto.

La donna è stata condotta in Questura per i rilievi e gli accertamenti a cura del Gabinetto di Polizia Scientifica di Lecce. Informato il magistrato di turno presso il Tribunale ordinario di Lecce, è stata successivamente portata nella casa circondariale di Lecce.