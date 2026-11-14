Galatina svela i suoi tesori nascosti con “Porta Speciosa”, viaggio sensoriale tra chiese e cappelle private

Un’apertura straordinaria per varcare la soglia di luoghi solitamente inaccessibili e lasciarsi sorprendere dagli inganni dell’arte. Domenica 22 novembre, in coincidenza con la ricorrenza di Santa Cecilia, patrona della musica, Galatina ospiterà “Porta Speciosa – L’arte sacra si svela oltre i sensi”, un appuntamento in data unica pensato per esplorare il patrimonio storico-religioso cittadino attraverso una prospettiva inedita.

L’iniziativa prende il nome dall’espressione latina che indica una “porta bella”, un varco privilegiato verso una bellezza intima e nascosta, da scoprire con lentezza nella luce autunnale di un Salento capace di valorizzare i propri tesori ben oltre la stagione estiva. Più che una tradizionale visita guidata, il percorso si configura come un’esperienza multisensoriale: accompagnati da una guida turistica nazionale, i partecipanti impareranno a smascherare le illusioni ottiche e materiche celate tra le navate, ciò che appare marmo o affresco senza esserlo davvero, soffermandosi sui giochi di prospettiva, sulle acustiche e sulle suggestioni olfattive degli ambienti sacri.

Il vero punto di forza dell’evento risiede nell’eccezionalità dell’itinerario: per una sola mattinata, infatti, si apriranno al pubblico le porte di chiese diocesane e cappelle private normalmente chiuse alle visite, scrigni d’arte custoditi nel cuore della città che sveleranno al pubblico la propria storia e i propri segreti.