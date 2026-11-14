Il tennis salentino vola in Australia: Pellegrino, Brancaccio e Papamichail convocati per la United Cup

Il tricolore sul petto, una nuova sfida internazionale all’orizzonte e la possibilità di misurarsi ancora una volta con l’élite del tennis mondiale. C’è anche una forte impronta salentina nelle convocazioni per la prossima edizione della United Cup, prestigioso torneo a squadre miste che inaugurerà la nuova stagione sul cemento australiano tra Perth e Sydney.

A strappare il pass per la manifestazione sono infatti tre atleti legati al Salento Tennis Center di Lecce, l’accademia guidata dal tecnico Andrea Trono: Andrea Pellegrino, Nuria Brancaccio e Despina Papamichail. Per Pellegrino, tennista originario di Bisceglie, si tratta della seconda convocazione consecutiva nella rappresentativa italiana, una conferma che premia la continuità del lavoro quotidiano nel circuito professionistico e il legame ormai consolidato con il gruppo azzurro.

Insieme a Pellegrino e Brancaccio, la squadra italiana potrà contare su Flavio Cobolli, Elisabetta Cocciaretto, Filippo Romano e Angelica Moratelli: un sestetto completo e versatile, chiamato a esprimersi nella formula che alterna singolari maschili, singolari femminili e doppi misti.

Il sorteggio ha inserito l’Italia nel Gruppo C, con base a Perth, dove gli azzurri dovranno vedersela con Canada e Danimarca per conquistare il pass verso i quarti di finale. La formula del torneo prevede infatti sei raggruppamenti da tre nazionali divisi equamente tra Perth e Sydney: al termine della fase a gironi accederanno all’eliminazione diretta le sei prime classificate e le due migliori seconde (una per ciascuna sede), con semifinali e finalissima in programma a Sydney.

Un palcoscenico di primo piano che aprirà il nuovo anno sportivo all’insegna dell’orgoglio per l’intero movimento tennistico salentino e per la comunità di Bisceglie, pronte a sostenere a distanza i propri portacolori in una delle vetrine più attese del calendario internazionale.