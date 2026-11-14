Giornata Mondiale delle Vittime della Strada, manifestazione a Nardò

GIORNATA MONDIALE DELLE VITTIME DELLA STRADA | NARDÒ, 15 NOVEMBRE 2026

Quel messaggio che non arriverà mai. La memoria delle vittime della strada è un dovere dei vivi

di Vincenzo Candido Renna

Ci sono messaggi che non ricevono risposta. «Avvisami quando arrivi». Quattro parole pronunciate senza pensarci, con quella fiducia distratta che abbiamo nelle cose destinate a ripetersi. Poi, un giorno, il telefono tace. E il silenzio, da quel momento, non finisce più.

Per chi perde un figlio, un genitore, una persona amata sulla strada, il tempo non si divide più in giorni feriali e festivi. Si divide in un prima e in un dopo. Prima c’erano le abitudini, i piccoli litigi, i progetti rimandati. Dopo restano una sedia vuota, un numero ancora salvato in rubrica, il riflesso involontario di cercare qualcuno che non può tornare.

La Giornata mondiale delle vittime della strada rischierebbe di essere una ricorrenza come tante, se a darle voce non fossero proprio coloro che quel vuoto lo abitano. Persone che avrebbero ogni ragione per chiudersi nel proprio dolore e che invece scelgono di esporsi, di parlare, di incontrare gli altri. Non chiedono di essere compatite. Chiedono che ciò che è accaduto non diventi il destino di un’altra famiglia.

È questa la forza morale dell’associazione «Alla Conquista della Vita» di Nardò: trasformare una ferita privata in un impegno pubblico. Non c’è nulla di retorico in questo gesto. La retorica consola chi ascolta e lascia tutto com’era. La testimonianza, al contrario, disturba. Ci obbliga a riconoscere che dietro le statistiche ci sono volti, storie interrotte, futuri sottratti. E che la parola «incidente», talvolta pronunciata come se chiudesse ogni discorso, non deve impedirci di interrogare comportamenti, omissioni e responsabilità.

Abbiamo imparato a considerare la fretta una virtù e la prudenza una perdita di tempo. Ci irritiamo per un semaforo rosso, rispondiamo a un messaggio mentre guidiamo, trattiamo il limite di velocità come un consiglio. Salvo poi scoprire, quando la tragedia ci sfiora, che nessun appuntamento vale una vita. La sicurezza stradale non è soltanto un problema di regole e sanzioni. È una forma elementare di rispetto verso sconosciuti dei quali ignoriamo il nome, ma non per questo possiamo ignorare il diritto di tornare a casa.

Anche un casco e una cintura, oggetti ordinari che spesso indossiamo senza pensarci, raccontano qualcosa di questa responsabilità. Non promettono l’invulnerabilità. Ricordano, più modestamente e più seriamente, che la vita è fragile e che custodirla esige gesti concreti. La memoria delle vittime diventa cultura soltanto quando modifica il comportamento dei vivi.

Domenica 15 novembre, a Nardò, questa testimonianza prenderà forma nella giornata promossa dall’associazione «Alla Conquista della Vita». Alle 10.30 è previsto un momento di preghiera presso il monumento alle vittime della strada in piazza Umberto I. Alle 18.30, nella parrocchia Santa Maria degli Angeli, don Salvatore Casole presiederà la celebrazione eucaristica, con la benedizione dei caschi e delle cinture di sicurezza e l’intervento conclusivo del presidente Walter Gabellone. Seguirà, nella sede associativa di via Lazio 24/26, un incontro con il conferimento di tre riconoscimenti a persone distintesi per l’impegno, la sensibilità e la responsabilità nel salvare vite umane.

Ma il senso di quella domenica non si esaurirà nei suoi appuntamenti. Continuerà il lunedì mattina, al primo incrocio, davanti al prossimo telefono che squilla, nella scelta di rallentare anche quando nessuno ci guarda. Perché chi ha conosciuto davvero quel dolore non lo celebra: lo consegna agli altri, affinché non debbano conoscerlo a loro volta.

«Meglio perdere un secondo nella vita, che la vita in un secondo», ricorda il motto dell’associazione. Forse la civiltà comincia proprio qui: nel comprendere che quel secondo non ci viene sottratto. Ci viene restituito.