Martano celebra la pittura: al Palazzo Baronale un concorso aperto ad artisti e studenti delle scuole d’arte

MARTANO (Lecce) – Dal 12 al 22 Dicembre la città ospiterà una mostra dedicata alla creatività,al talento e alla valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del territorio. La premiazione dei vincitori è prevista per il 22 Dicembre. Martano promuove la pittura,valorizza il talento artistico e crea nuove occasioni di incontro tra arte, pubblico e territorio.Sono questi gli obiettivi del concorso di pittura ideato dall’artista Antonio Galiotta, promosso dal Comune di Martano e curato dall’assessore alla cultura Andrea Aprile. L’iniziativa, a partecipazione gratuita, si rivolge a tutti gli artisti, affermati ed emergenti, e agli studenti delle scuole d’arte,offrendo loro un’importante opportunità per esprimere e dare visibilità alle proprie opere.

A valutare le opere sarà una giuria composta da esperti del settore artistico e culturale. Tra i componenti figurano gli artisti Antonio Galiotta, Donato Carlà e Felicia Vitiellio,insieme ai rappresentanti delle associazioni culturali coinvolte,tra cui il presidente dell’associazione culturale il cenacolo del trofeo città di Lecce Antonio Convertino e il presidente dell’associazione culturale Arca Mario Passabì. La cerimonia di premiazione dei vincitori si terrà il 22 dicembre, giornata conclusiva della manifestazione che rappresenterà il momento culminante di un’iniziativa pensata per riconoscere e valorizzare l’impegno, la ricerca e la qualità espressiva degli artisti in concorso.

Con questo progetto,Martano conferma la propria attenzione verso la promozione culturale e la diffusione delle arti visive,puntando su un’iniziativa aperta e inclusiva, capace di mettere in relazione artisti affermati,giovani talenti e cittadini.