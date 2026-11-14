Viola il divieto di avvicinamento all’ex compagna, 38enne finisce in carcere

Tricase e Martano (Lecce) – Continua senza sosta l’impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce nel contrasto alla violenza di genere e nel controllo del rigoroso rispetto delle disposizioni emesse dall’Autorità Giudiziaria.

Nelle ultime ore, in due distinte operazioni condotte a Tricase e Martano, i militari dell’Arma hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare in carcere, intervenendo per porre fine a situazioni di grave pericolo e ripristinare la legalità.

Nella tarda serata di ieri, a Tricase, i Carabinieri della locale Stazione hanno rintracciato e tratto in arresto un 38enne del posto, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Tribunale di Lecce. L’uomo, dal 29 ottobre scorso, era sottoposto al divieto di avvicinamento alla ex fidanzata, con l’obbligo di mantenere una distanza di almeno 1.000 metri e il divieto assoluto di comunicazione.

Il provvedimento originario era scaturito dopo che la donna si era rivolta all’Arma raccontando una brutale aggressione subita il 22 ottobre a Poggiardo – durante la quale l’ex compagno l’aveva colpita con calci e pugni e le aveva spento una sigaretta sulla schiena – ed evidenziando un drammatico quadro di pregresse prevaricazioni.

Ciononostante, lo scorso 11 novembre l’uomo ha violato le prescrizioni presentandosi nuovamente dalla vittima e minacciandola di morte. La tempestiva segnalazione della donna ai Carabinieri della Stazione di Poggiardo ha consentito di attivare immediatamente la rete di protezione e di ottenere in tempi brevissimi l’aggravamento della misura. Il 38enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce “Borgo San Nicola”.

Nel corso della mattinata, i Carabinieri della Stazione di Martano hanno eseguito una seconda ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce nei confronti di un 69enne di Castrignano de’ Greci. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico, ha deliberatamente manomesso il dispositivo di controllo, rifiutandone successivamente la riapplicazione.

Segnalata immediatamente la violazione all’Autorità Giudiziaria, è stata disposta la revoca della misura e il contestuale trasferimento dell’indagato presso l’istituto penitenziario capoluogo.

Entrambi gli interventi confermano la massima attenzione dell’Arma dei Carabinieri nel tutelare l’incolumità delle persone vulnerabili e nel garantire l’effettività delle misure ripristinatorie della legalità, ricordando l’importanza di segnalare tempestivamente alle Forze dell’Ordine ogni episodio di maltrattamento o violazione.