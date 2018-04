F.Oli.

CARMIANO (Lecce) – Si chiude con tre condanne e una sentenza di patteggiamento il processo su un presunto traffico di sostanze stupefacenti tra Salento e Lombardia. Il gup Michele Toriello ha condannato a 8 anni in continuazione con un’altra sentenza Salvatore Cicoria, 47enne di Carovigno, (a fronte di una richiesta di 7 anni); 5 anni e 8 mesi di reclusione ad Alessio De Mitri, 30enne di Carmiano (a fronte di una richiesta di 7 anni), assistito dall’avvocato Cosimo D’Agostino così come a Melina Taho, 28enne di origine albanese residente a Carovigno (8 anni); 3 anni e 10 mesi con sentenza di patteggiamento a Davide Arnesano, 30 anni, di Carmiano, difeso dall’avvocato Alessandro Caggia); Marsel Malaj, 42enne albanese, già condannato da una sentenza del Tribunale di Brindisi. Gli imputati sono stati assolti dall’accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Rispondevano, a vario titolo, detenzione e spaccio, favoreggiamento personale e resistenza a pubblico ufficiale.

Tra gli imputati compariva, quindi, Alessio De Mitri già condannato in primo e in secondo grado per una rapina avvenuta nel dicembre del 2015 in una gioielleria in provincia di Bologna. Singolare poi la vicenda giudiziaria dello stesso De Mitri. L’accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (inizialmente contestata) è stata infatti annullata dal Tribunale del Riesame per il solo De Mitri per mancanza dei gravi indizi ma ugualmente inserita dal pm nell’avviso.

Le indagini, condotte dalla Guardia di Finanza di Brindisi, hanno abbracciato un arco temporale relativamente breve: tra marzo e giugno del 2015. Gli investigatori hanno ricostruito i ruoli dei presunti componenti del sodalizio. Salvatore Cicoria e Malaj avrebbero agito come promotori, organizzatori, dirigenti e finanziatori del sodalizio; Melina Taho in qualità di componente. I tre si sarebbero accordati nel pianificare il trasporto dalla Lombardia di ingenti quantitativi di cocaina; De Mitri avrebbe invece gestito l’attività di spaccio; i due albanesi avrebbero ricoperto il ruolo di corrieri e di cassieri svolgendo viaggi dalla provincia milanese a Carovigno per concordare personalmente le transazioni per l’acquisto di partite di cocaina ed incassarne il relativo corrispettivo.

Salvatore Cicoria e Franca Semeraro rispondono anche di favoreggiamento. Avrebbero aiutato Malaj a sfuggire alla cattura dopo l’evasione dai domiciliari prodigandosi per reperirgli un’Audi A3 per spostarsi agevolmente e sottrarsi così alle ricerche. Il collegio difensivo era completato dagli avvocati Luca Marzio e Cosimo Deleonardis.