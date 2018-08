di Gaetano Gorgoni

ROMA – Lo abbiamo già detto in decine di articoli che delle delle europee è l’ultimo treno per Raffaele Fitto. Noi con l’Italia non può più fare corse come quelle delle scorse parlamentari: sarebbe un suicidio per il leader maximo. L’ex ministro, dopo aver aperto il dialogo con Forza Italia (che resta sempre il piano A) e con la Lega (possibilità molto remota), dove ha trovato molte resistenze, si rivolge ai suoi due ex compagni di governo pronti a salvarlo: Ignazio La Russa e Giorgia Meloni. I due ex berlusconiani non dimenticano l’amico Fitto, ma così facendo rischiano di buttare a mare Saverio Congedo. L’attuale consigliere regionale stava preparando la sua corsa europea, ma poi è arrivata la doccia fredda: certo, ancora le trattative sono in corso, ma il passaggio è molto probabile secondo fonti accreditate interne al partito. Una cosa che potrebbe diventare difficile se FDL deciderà di seguire Salvini in Europa seguendo la strada dei sovranisti lontani dal PPE.

”Con Raffaele Fitto c’è un rapporto antico: abbiamo sempre dialogato – spiega l’onorevole Fabio Rampelli – Da quello che mi risulta con lui non abbiamo ancora affrontato il tema delle europee”. In Puglia, però, la notizia dell’avvicinamento di Fitto a Fratelli d’Italia in molti non l’hanno presa bene. Intanto, esistono vecchie ruggini con il segretario regionale Marcello Gemmato, che ritiene di aver ricevuto una fregatura da Fitto, che secondo indiscrezioni, alle scorse regionali, avrebbe dovuto aiutare Fratelli d’Italia a fare una lista competitiva senza fare concorrenza col suo partito, ma i risultati ottenuti raccontano un’altra storia. Insomma, le resistenze per un’operaazione simile ci sono a livello regionale, ma anche nel Leccese, con Congedo, Pala e altri sul piede di guerra.