Lutto a Corsano, si è spento Biagio Bisanti, uno dei tre padri fondatori del “Carnevale di Corsano e del Capo di Leuca”.

CORSANO (Lecce) – La Pro loco di Corsano comunica, con profondo dolore, la scomparsa di Biagio Bisanti, uno dei tre padri fondatori del “Carnevale di Corsano e del Capo di Leuca”.

Bisanti nel 1981, insieme a Cesario Ratano e a Biagio Orlando, organizzò il primo “corso mascherato” con il primo carro “Dalle stelle alle stalle”, introducendo per la prima volta l’uso della cartapesta negli allestimenti dei carri allegorici nel Sud Salento.

Oggi la kermesse è un appuntamento che richiama nel Capo di Leuca, ogni anno, decine di migliaia di visitatori, essendo diventato uno degli attrattori culturali invernali più seguiti in Puglia.

Bisanti è stata una personalità sui generis, sempre allegro, scanzonato, amante degli scherzi, un vero burlone. “Ci sono persone che riempiono gli spazi con le parole e persone che li riempiono con le mani, con il tempo, con la presenza – il commento del presidente della Pro Loco di Corsano, Salvo Bleve, espresso anche a nome del direttivo e dei soci – Biagio era una di queste ultime.

La sua scomparsa lascia un vuoto enorme nella nostra Pro Loco, nel Carnevale e in ogni singola manifestazione che ha animato le nostre strade. Oggi non vogliamo usare parole di circostanza o scivolare in una commozione retorica che a lui, probabilmente, non sarebbe piaciuta – aggiunge – Biagio non cercava il palco o i riflettori, cercava la riuscita delle cose. Era l’uomo del “dietro le quinte”, quello che arrivava prima per montare le strutture e se ne andava per ultimo, a luci spente, assicurandosi che tutto fosse in ordine.

Il suo attivismo non era una medaglia da esibire, ma una pratica quotidiana di generosità. Dai carri allegorici alle sagre di paese, ogni evento ha avuto addosso il segno del suo lavoro, della sua intelligenza pratica e della sua capacità di risolvere i problemi con un sorriso o con un gesto silenzioso. Amava la sua terra e lo dimostrava essendoci, semplicemente.

Grazie, Biagio.

Il tuo esempio resta in fuso nel ferro dei nostri carri, nell’energia delle nostre piazze e nel cuore di chiunque creda, come te, nel valore della comunità”.

Biagio Bisanti si è spento oggi a 74 anni. I funerali si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa parrocchiale di San Biagio a Corsano.