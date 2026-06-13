La ricetta del giorno: Risotto agli asparagi

Ingredienti
350 gr di asparagi
300 gr di riso
1 lt di brodo vegetale
1 bicchiere di vino bianco
50 gr di formaggio grattugiato
30 gr di burro
Pepe nero
Olio evo
Procedimento
Lavare e tagliare a rondelle gli asparagi lasciando le punte;
Sbollentare gli asparagi, scolarli e metterli da parte;
Versare un filo di olio evo in una padella capiente;
Versare il riso e tostare;
Sfumare con il vino bianco;
Coprire con due mestolo di brodo;
Ripetere l’operazione quando il brodo sarà assorbito dal riso;
Versare gli asparagi e mescolare;
Coprire nuovamente con due mestoli di brodo e ripetere l’operazione finché il riso non sarà cotto;
Mantecare con burro e formaggio grattugiato;
Condire con il pepe e servire.