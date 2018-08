NARDO’ (Lecce) – Nei giorni 3, 4 e 5 agosto Radionorba trasmetterà dalla marina di Santa Caterina grazie a Radionorba on the beach, il tour itinerante della radio di Conversano nelle spiagge e negli stabilimenti balneari più frequentati di Puglia e Calabria con l’obiettivo di dare alle città ospitanti un’occasione di visibilità, promozione e intrattenimento lungo tutto il mese di agosto. All’interno dello stabilimento balneare Beija Flor, infatti, saranno allestiti una postazione da dove i dj trasmetteranno due programmi di palinsesto in diretta e alcuni stand e gazebo promozionali. Un contesto eccezionale, la musica, i giochi e l’aperitivo a un passo dal mare sono gli ingredienti di Radionorba on the beach, che dopo il debutto di Santa Caterina sarà a Roseto di Capo Spulico (Cosenza), Ugento (Lecce), Campomarino (Taranto), Porto Cesareo (Lecce) e Trani (Bat). Il Comune di Nardò ha offerto il patrocinio e la collaborazione all’iniziativa di Radionorba.

“Questa iniziativa – spiega l’assessore al Turismo Giulia Puglia – è una bella occasione per la città, che per tre giorni avrà il privilegio di una “finestra” radiofonica molto seguita come quella di Radionorba. Saremo in questa iniziativa assieme ad altre “capitali” del turismo come Ugento, Porto Cesareo e Trani. Abbiamo messo insieme il fascino della nostra costa, la disponibilità del lido, la voglia di un partner importante come Radionorba di associare un proprio spazio alla nostra città. Il resto sono sicura che lo faranno i neretini e i turisti che in questi tre giorni saranno nella nostra bellissima Santa Caterina”.