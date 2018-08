NARDO’ (Lecce) – “Con una pec inviata al Presidente della IV Commissione consiliare della Regione Puglia, Donato Pentassuglia, ho chiesto formale audizione dei rappresentanti legali della Technical center srl di Nardò.

Da tempo seguo la vertenza che sta interessando i lavoratori specializzati della Pista di Nardò licenziati ingiustamente. Nonostante gli utili e gli ingenti finanziamenti regionali (10 milioni di euro negli ultimi anni), la Technical Center srl infatti continua inspiegabilmente ad adottare scelte inopportune. Altri 15 collaudatori infatti a giugno scorso sono stati licenziati senza una valida motivazione, mentre si starebbe procedendo a nuove assunzioni a tempo determinato, non sappiamo con quali garanzie.

Da testimonianze dirette infatti apprendiamo di un atteggiamento unilaterale da parte dell’azienda che non tiene conto del contratto collettivo nazionale, degli accordi sindacali, men che meno degli impegni presi con la Regione Puglia. Pertanto per stroncare definitivamente questo ‘stillicidio’ di lavoratori, intendiamo approfondire definitivamente questa vicenda, a tutela di questi lavoratori che hanno dato tutto per conservare il loro posto di lavoro”. Dichiara il consigliere regionale di Liberi E Uguali, Mino Borraccino.