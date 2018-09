di Marcella Negro LECCE – Sarà dedicato alla salvaguardia dell’Ulivo, simbolo di identità e di memoria della Puglia, il Premio Euridice 2018 che si terrà al Teatro Apollo il prossimo sabato 15 settembre alle ore 20.30 – ingresso su invito

Condotto dal giornalista Rai Attilio Romita e da Roberta Morleo, il Premio ha lo scopo di riconoscere l’impegno, l’operosità, la creatività e il ruolo di quelle personalità che si sono distinte nei settori dell’imprenditoria, dell’educazione, del lavoro, della musica, dell’arte, della cultura, dell’impegno civico, della solidarietà sociale, della creatività e della gestione della cosa pubblica e che contribuiscono significativamente alla parità tra uomo e donna, allo sviluppo economico, sociale, artistico, civico e letterario e all’abbattimento delle discriminazioni socio-economiche e culturali in ambito nazionale ed internazionale.

In base ai lavori della commissione, composta da Antonio Albanese, Maria Eugenia Congedo, Domenico Fazio, Maria Rosaria Manieri, Adriana Poli Bortone, Silvana Melli, Maria Piccarreta, saranno omaggiati del Premio Euridice: Albano Carrisi, Caterina Caselli, il cardiochirurgo Piero Abbruzzese, l’industriale e produttore discografico belga, direttore artistico del Festival Muse Salentine Charles Adrianssenn, l’imprenditrice dell’editoria Azzurra Caltagirone, il primo flauto dell’orchestra del Teatro alla Scala di Milano Andrea Manco, il presidente della Banca Popolare Pugliese Vito Primiceri e il violinista e direttore stabile e artistico della Orchestra Filarmonica di Città del Messico Massimo Quarta sono i vincitori della seconda edizione del Premio Euridice.

Nel corso della cerimonia, ideata e organizzata dal Conservatorio di Musica “Tito Schipa” con il patrocinio di Regione Puglia e Provincia di Lecce, in collaborazione con Coldiretti di Lecce e il Comune di Lecce, grazie alla sensibilità del sindaco Carlo Salvemini e dell’amministrazione, e con numerose aziende del territorio, si alterneranno alcune formazioni cameristiche del Conservatorio composte da giovani eccellenze formate dall’Istituzione.

In scaletta Serenata per piccolo complesso di Gioacchino Rossini eseguita da Luigi Bisanti (flauto), Daniele Federico (oboe), Marco Margarito (corno inglese), Francesco Sabato (violino I), Ester Bano (violino II), Fernando Toma (viola) e Rosa Andriulli (violoncello);

“Three Pieces in Old Style” di Henryk Mikołaj Gorecki e “Concerto in Re minore per archi e basso continuo” di Antonio Lucio Vivaldi a cura dell’Orchestra d’archi del laboratorio di musica da camera del Conservatorio composta da Francesco Sabato, Miriam Baffi, Ester Bano e Irene Rizzo (violini I), Alessandra Maglie, Federica Urso, Gabriele Campeggio e Flavia Vantaggiato (violini II), Fernando Toma e Benedetta Bisanti (viole), Rosa Andriulli, Luca Basile e Serena Chiaravalle (violoncelli), Leonardo Presicci (contrabbasso).

Si esibirà anche la flautista Chiara Rucco, neo laureata al Tito Schipa e vincitrice del prestigioso Premio delle Arti 2018 indetto dal Miur, accompagnata al pianoforte da Sara Metafune.