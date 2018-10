LECCE – Per inaugurare la nuova stagione il Club Scherma Lecce ha accolto una madrina speciale: la Campionessa Mondiale Mara Navarria, che con un sorriso smagliante si è concessa tante foto con la squadra leccese. C’è stato anche il tempo di “fare qualche scambio” e, soprattutto, di scambiare qualche prezioso suggerimento tecnico con gli atleti leccesi. Tante giovani talentuose leve della scherma stanno crescendo grazie al club leccese. L’obiettivo è proiettarsi verso il Campionato di Italiano di Scherma 2019 Under 17 e Under 20 di Lecce il 24, 25 e 26 maggio 2019. Nel tardo pomeriggio si è tenuta la Conferenza stampa di presentazione al Pastor Bonus (Rione Castromediano) – Lecce. Mara Navarria, Campionessa Mondiale in carica nell’individuale di spada e tre volte Campionessa italiana, è una madrina d’eccezione della nuova stagione del Club Scherma Lecce: un esempio virtuoso per tante giovani leve.

Il campionato che si disputerà in città è un’occasione importante per Lecce, secondo il vicesindaco Alessandro Delli Noci: “Per la città il campionato nazionale è molto importante: allestiremo un grande padiglione a Leccefiere, per creare un grande Polo sportivo che ci proietti al centro del panorama nazionale. Tutti siamo appassionati di scherma durante le Olimpiadi: oggi abbiamo conosciuto la campionessa del mondo che è diventata madrina di questo importante evento. Ora lavoriamo su un investimento importante, che spero che il CONI ci approvi per creare una struttura per tutti questi sport che vengono considerati minori, ma che in realtà appassionano tanti di noi”.

In effetti il Club Scherma Lecce ha tanti nuovi iscritti, perfino bambini che frequentano le scuole elementari. I risultati di questa scuola sono straordinari. Scherma lecce ha vinto 4 Puglia Cup nel 2018: i premiati sono Alessio Ingrosso, Lucrezia Orlando, Alberto De Giorgi e Valeria Gennaccari. Sono i campioni pronti ad affermarsi nel panorama nazionale.

Presente anche l’assessore Citraro che ha portato i saluti a nome di del presidente Coni Giovanni Malagò.

La manifestazione si è aperta con i saluti di Sari Greco, Presidente del Club Scherma Lecce. Presente anche Lucio Martina, Delegato provinciale della Federazione Italiana Scherma.

Nel corso dell’incontro con gli operatori della comunicazione è stato presentato il logo ufficiale del Campionato Nazionale di Scherma Under 17 e Under 20 che si svolgerà dal 24 al 26 maggio a Lecce.

“La scherma leccese sta vivendo un ottimo periodo e l’aver vinto questi campionati ne è la prova – spiega la presidente Sari Greco – Abbiamo ricevuto i complimenti del presidente nazionale: le realtà come le nostre sono in grado di scovare talenti e di farli crescere. I ragazzi sono seguiti da uno staff tecnico eccellente, quindi Lecce lascerà il segno”. A Lecce la scherma cresce sempre di più: è tutto pronto per la grande sfida di maggio. Andrea Lococo, preparatore atletico di grandi talenti nazionali della scherma, è pronto a lavorare sugli atleti leccesi. “Noi abbiamo scelto per i nostri ragazzi il top” – ricorda la presidente con soddisfazione.