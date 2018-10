LECCE – “Parlare di Nodo Lupiae non dovrebbe essere solo un riferimento giornalistico ma dovrebbe essere una priorità assoluta soprattutto per la reggente amministrazione.” Dichiara il consigliere Comunale di Lecce, Gaetano Messuti. “Dovrebbe essere il nervo scoperto per il quale ogni strada amministrativa potrebbe essere quella giusta per trovare una soluzione o anche un semplice contributo. Prova ne sia la delibera che sarà portata in consiglio comunale nei prossimi giorni. In seguito ad una ricognizione da parte degli uffici del Settore Lavoro Pubblici, edilizia scolastica, impiantistica sportiva, l’Amministrazione comunale viene a conoscenza del fatto che sia stato utilizzato un importo minore rispetto a quello finanziato con mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti SPA, per la realizzazione di alcuni lavori, per i quali rimane da erogare ancora un importo di 700.000 euro, inserito in un piano di ammortamento. Proprio questa somma, secondo l’amministrazione potrebbe essere destinata ad altre opere utili per la città.

Credo però, che visti i momenti di amarezza che i cittadini e soprattutto i lavoratori della Lupiae stanno affrontando, sarebbe opportuno da parte dell’amministrazione cercare di intraprendere un altro percorso, probabilmente meno semplice di quello preventivato ma forse più opportuno per l’ente laddove si riuscisse a perseguire il fine. Cercare di restituire l’importo dei 700.000 euro residui, è sicuramente un tentativo di difficile esperimento, visto che le somme rientrano in pregressi piani di ammortamento, ma perché non provarci allo scopo di abbassare l’esposizione finanziaria dell’ente e di avere mano più libere nell’affrontare temi spinosi come quello della Lupiae? A che fine? Abbassando l’esposizione finanziaria il Comune potrebbe cercare di accedere, a parità di impegno, ad un’ulteriore liquidità da destinare però questa volta e lontano da vincoli, alla riorganizzazione della Partecipata.

Una scelta di coscienza, a mio avviso, prendendo atto che i lavoratori già da questo mese hanno subito il taglio totale degli stipendi.Avere la lungimiranza di uscire da un percorso logico e delineato per intercettare le esigenze di intere comunità, potrebbe essere un segnale di serenità per la nostra città e per chi ci lavora.”