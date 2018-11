LECCE – Ladri in casa di Serenella Molendini e della sua famiglia. L’ennesimo colpo dei ladri in città è stato segnalato ieri mattina quando il marito dell’ex consigliera di parità prima della Provincia di Lecce e poi della Regione Puglia si è accorto che ignoti erano entrati in casa nella zona di via Merine. L’abitazione è stata trovata tutta a soqquadro: i cassetti e gli armadi erano stati buttati in aria alla ricerca di denaro e preziosi. L’uomo ha prontamente chiesto l’intervento dei carabinieri che hanno raccolto la denuncia e avviato le indagini.

Non è stata ancora effettuata una stima precisa dei danni. I proprietari di casa hanno cercato di fare un inventario su quanto fosse stato portato via dai malviventi. E’ stata la stessa Molendini, molto conosciuta a Lecce e non solo, a svelare il furto con un breve post sulla sua pagina Facebook: “Quando i ladri entrano nella tua casa, ti senti violata” ha scritto con amarezza. E in molti hanno espresso la loro vicinanza, solidarietà e affetto lasciando un commento.